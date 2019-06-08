تكنولوجيا: E3 2019: سلاح L-Star من لعبة Titanfall 2 سيأتي إلى الموسم الثاني من لعبة Apex Legends

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بدء العديد من المؤتمرات الصحفية في E3 2019 كما هي العادة تعقد EA مؤتمرها الصحفي السنوي الخاص بها EA Play، وبعد أن تم خلاله كشف النقاب عن المزيد من تفاصيل Star Wars Jedi: Fallen Order قفزت EA للموسم الثانية من لعبتها Apex Legends لألقاء مزيد من الضوء علي بعض ما يمكن أن يراه اللاعبين.

في بداية سيفرح عشاق Titanfall برؤية أقوى أسلحتها L-Star إلى جانب أسلحة الموسم الثاني Apex Legends، فمن خلاله سنري أعداء يمكن التخلص منهم بمنتهي السهولة بواسطة السلاح الجديد فهو بمقدرته هدم الأبواب والجدران بواسطة ولكنه في المقابل لن يستخدم الذخيرة التي تستخدمها الأسلحة الأخرى.

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