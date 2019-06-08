تقرير جديد يكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 9 في اليوم التاسع من شهر أغسطس من العام الماضي، لذا كان من المتوقع أن تقوم الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10 في نفس الشهر من هذا العام أيضًا. وإذا كانت المعلومات التي وردتنا اليوم من كوريا الجنوبية صحيحة، فسوف نرى شركة سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10 في اليوم 10 من شهر أغسطس المقبل.

ومع ذلك، ستقوم شركة سامسونج بإطلاق هاتفين ضمن سلسلة Galaxy Note Series، وهذين الهاتفين هما Galaxy Note 10 العادي و Galaxy Note 10 Pro.

تجدر الإشارة إلى أننا رأينا مؤخرًا بعض الصور الحاسوبية التي تجسدنا لنا كيف سيبدو كلا الهاتفين بحيث إتضح أن كلا الهاتفين سيأتيان بنفس التصميم، إلا أن الهاتف Galaxy Note 10 Pro سيضم شاشة أكبر قليلاً وكاميرا إضافية في الخلف.

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أكدت لنا تلك الصور الحاسوبية كذلك صحة الشائعات السابقة التي ذكرت أن شركة سامسونج ستقوم بإزالة منفذ السماعات 3.5mm في هواتف Galaxy Note 10 الجديدة، وذلك جنبًا إلى جنب مع الزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby والذي تلقى الكثير من الإنتقادات في الماضي.

تم الكشف عن الهاتف Galaxy Note 9 في شهر أغسطس من العام الماضي وتم عرضه للبيع في اليوم 24 أغسطس، وبالتالي فمن المحتمل أن تبدأ شركة سامسونج هذه المرة ببيع الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro في اليوم 25 أغسطس إذا قررت الكشف عنهما بشكل رسمي في اليوم 10 أغسطس.