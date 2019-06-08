الممثل الشهير Robert Downey Jr يريد تنظيف العالم بإستخدام تكنولوجيا النانو

فاطمة أيت طالب - دبي - يشتهر الممثل الشهير Robert Downey Jr بتصويره للمخترع العبقري والملياردير المذهل Tony Stark المعروف أيضًا بإسم Iron Man في سلسلة أفلام Marvel Cinematic Universe. الآن يبدو أنه يستخدم شهرته لزيادة الوعي بمشكلة تؤثر علينا جميعًا، وهي تلوث العالم، ولكن يبدو أن لديه حل لهذه المشكلة.

خلال مؤتمر Amazon Re:Mars، أعلن الممثل Robert Downey Jr عن تشكيل منظمة جديدة تدعى Footprint Coalition. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه المنظمة رسميًا في العام 2020 بحيث ستهدف إلى المساعدة في تنظيف العالم بإستخدام تكنولوجيا النانو. ووفقا للسيد Robert Downey Jr، فهو يعتقد أنه من خلال إستخدام التكنولوجيا المناسبة، يمكننا تنظيف الكوكب في غضون 10 سنوات.

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لسوء الحظ، لم يكشف لنا Robert Downey Jr عن أي تفاصيل إضافية حول المنظمة وكيف ستقوم بالضبط بتنظيف الكوكب بغض النظر عن ذكر تكنولوجيا النانو، لذلك يتعين علينا الإنتظار فقط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يبدي فيها الممثل إهتمامًا بالتكنولوجيا، فقد قام جنبا إلى جنب مع زوجته Susan Downey بإنتاج سلسلة وثائقية عن الذكاء الإصطناعي على اليوتيوب لشرح نوع التأثير الذي من المتوقع أن تحدثه هذه التكنولوجيا على حياتنا.

أما وقد قلنا ذلك، فقد أصبح الموقع الرسمي لمنظمة Footprint Coalition متاحًا الآن على الويب، ولكن في الوقت الراهن، لا يحتوي إلا على جدول للإشتراك ليتمكن الأشخاص من الإشتراك وإخطارهم بالأحداث المستقبلية.