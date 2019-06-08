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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يعلن عن عملته الرقمية 18 يونيو وترامب يهاجم ناسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بالكثير من الأخبار والقضايا التكنولوجية المهمة، التى تصدرت عناوين كافة الصحف لما لها من تأثير كبير على كل المجالات الأخرى، وعلى رأسها الإعلان عن موعد طرح موقع فيس بوك لعملة رقمية، وفيما يلى نستعرض أهم وأبرز هذه الأخبار

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