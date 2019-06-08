تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يعلن عن عملته الرقمية 18 يونيو وترامب يهاجم ناسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بالكثير من الأخبار والقضايا التكنولوجية المهمة، التى تصدرت عناوين كافة الصحف لما لها من تأثير كبير على كل المجالات الأخرى، وعلى رأسها الإعلان عن موعد طرح موقع فيس بوك لعملة رقمية، وفيما يلى نستعرض أهم وأبرز هذه الأخبار عطل بانستجرام للمرة الثانية خلال أسبوع يثير غضب المستخدمين حول العالم جيف بيزوس: استعمار الفضاء ضرورة لإنقاذ كوكب الأرض ترامب يهاجم ناسا ويطالبها بإرسال البشر إلى المريخ بدلا من القمر المدافعون عن الخصوصية يطالبون بوقف مشروع مدينة جوجل الذكية بكندا هجوم واسع على يوتيوب بعد حذف فيديوهات وقنوات تابعة لنشطاء وصحفيين جوجل تعلن تفاصيل جديدة عن منصة Stadia لألعاب الفيديو Advertisements فرض قواعد جديدة لإعلانات السجائر الالكترونية على فيس بوك وانستجرام الكونجرس الأمريكى يطالب بمنع استغلال الأطفال جنسيا على يوتيوب فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى روسيا تحظر 9 شبكات VPN مهمة لرفضها الرقابة الحكومية ناشطة هندية تواجه السجن بعد تعديها على رئيس أمازون بسبب حقوق الحيوانات

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