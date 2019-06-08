شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عملة فيس بوك المشفرة ستكون متاحة داخل ماكينات الـATM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمام فيس بوك أسابيع قليلة على إطلاق عملتها المشفرة الخاصة، وتشير التقارير إلى أن تلك العملة ستكون متاحة فى مجموعة تطبيقات الشركة، وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلى ATM.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية فانتشرت شائعات عن إطلاق فيس بوك عملة على غرار بيتكوين منذ أوائل العام الماضى، وذلك عندما أنشأت قسمًا جديدًا لتطوير عملات رقمية مشفرة داخل الشركة.

ولم تكشف الشبكة الاجتماعية، التى يستخدمها أكثر من مليارى شخص فى جميع أنحاء العالم، رسميًا عن أى تفاصيل، لكن التسريبات المختلفة قد أعطت إشارة إلى ما يمكن توقعه.

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وفى الآونة الأخيرة تحدثت TechCrunch مع العديد من المستثمرين الذين اطلعوا على المشروع، الذى أطلق عليه اسم Libra، وقالوا إنه سيتم نشر العملة المشفرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات الشهيرة، بما فى ذلك Instagram و Messenger و WhatsApp، وسيتمكن مستخدمو التطبيقات من شراء عملة التشفير GlobalCoin، مواقع فعلية مثل أجهزة الصراف الآلى.

ويمكن أن تفعل العملة المشفرة ما فشلت فيه عملة البيتكوين فى تاريخها الممتد لعشر سنوات، إذ يشاع أن Facebook يجرى محادثات مع العديد من المنظمات ومن المتوقع أن يطلق العملة المشفرة رسميا للمستخدمين فى وقت مبكر من العام المقبل.

ورفض فيس بوك التعليق على أى شائعات تحيط بالعملات المشفرة، حيث صرح متحدث باسم الشركة لصحيفة The Independent بأن الشركة تعمل ببساطة على استكشاف طرق لزيادة قوة تقنية blockchain.

ومن المتوقع أنه سيتم ربط GlobalCoin بالعديد من العملات، مثل الدولار الأمريكى واليورو، من أجل استقرار قيمتها وجعلها شكلاً قابلاً للتطبيق من العملات.