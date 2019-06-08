شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تثير سخرية العالم بسبب حامل للكمبيوتر أغلى من الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تحصل منتجات أبل على الكثير من الثناء والاهتمام بفضل إمكانياتها الهائلة ودعمها بكل ما هو جديد، ولكن واجهت شركة أبل الكثير من السخرية والغضب مؤخرا، بعد إعلانها خلال مؤتمرها الخاص بالمطورين عن حامل لشاشة كمبيوتر تبلغ تكلفته 999 دولارا، مما يجعل ثمنه يتخطى بعض الأجهزة الأخرى.

وحسب موقع CNN بررت الشركة هذا الأمر بأن الحامل له ذراع مصمم بشكل معقد، ليتوازن مع الشاشة مما يسهل على المستخدمين التحكم به ووضعه فى مكانه الصحيح.

الحامل الجديد

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وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعى بالسخرية من السعر الباهظ للملحق غير أساسى للجهاز، حيث يمكن لأى فرد الاكتفاء بالكمبيوتر فقط دون شراء هذا الحامل.

ويعتبر الحامل أغلى من جهاز iPhone X الذى يبدأ سعره بـ749 دولارا فقط بمتجر أبل الإلكترونى.