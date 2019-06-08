تكنولوجيا: تحديث iOS 13 يوقف عمل خاصية اللمس 3D لدعم ميزة الضغط المطول على الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط ابل لتغيير تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد في تحديث iOS 13، لدعم المستخدمين بميزة الضغط المطول على هواتف الأيفون.

قدمت شركة ابل ميزة اللمس 3D بالتزامن مع إطلاق iPhone 6s و iPhone 6s بلس، والتي دعمت المستخدمين بميزة تنشيط المهام وفقاً لحساسية الضغط على الشاشة، حيث دعمت الإصدارات اللاحقة من هواتف الأيفون بميزة اللمس 3D، إلا أن ابل تخطط لإيقاف هذه الميزة مع تحديث iOS 13.

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ومن المقرر أن تستبدل أبل خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد بميزة اللمس Haptic، التي قدمت من ابل للمرة الأولى في هاتف iPhone XR، حيث تحاكي هذه الميزة كفاءة وآداء خاصية حساسية اللمس ثلاثي الأبعاد، إلا أن الميزة الجديدة التي تتطلب الضغط المطول ستعيق إدارة القوائم بشكل سلس.

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