كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أخيراً قامت اليوم كل من Respawn و EA بالكشف عما يمكن أن تكون عليه Star Wars Jedi: Fallen Order وما يمكن أن يتوقعة اللاعبين مع وجود بعض التحولات من خلال أول مقطع دعائي رسمي مدتة 14 دقيقة، يظهر خلاله البطل Cal Kestis وهو يدعم محاولات المتمردين الأوائل للنجاة من الأمبراطورية والبيئة المعادية.
كما يظهر المقطع أيضا القفزات المزدوجة وبعض الألعاب البهلوانية، في المقابل لا نعرف الكثير عن الأعداء علي الرغم من أنه من الواضح أن الجنود المدربين سيكونون مستعدين للقاءك.
الجدير بالذكر أن اللعبة من المقرر أن تصدر رسمياً في الـ 15 من نوفمبر علي كل من أجهزة الحاسب الشخصي وPS4 و Xbox One.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: E3 2019: مشاهدة 14 دقيقة من لعبة Star Wars Jedi: Fallen Order لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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