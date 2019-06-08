تكنولوجيا: سلسلة معالجات Cascade Lake 3000 الجديدة من إنتل تأتي لتستبدل Skylake W الحالية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة إنتل خلال الفترة الماضية عن معالجات Xeon W من سلسلة Cascade Lake 3000 الجديدة، التي تستبدل الإصدارات الحالية من معالجات Skylake W، والتي تدعم لاحقاً أجهزة Mac Pro المميزة من ابل.

ترتكز سلسلة معالجات Xeon W الجديدة من إنتل على معمارية Cascade Lake المصغرة، مع دقة تصنيع 14 ++، والتي تأتي بتصميم جديد من إنتل تتخلى فيه عن مقبس LGA 2066 لدعم وحدة المعالجة بمقبس LGA 3647.

وتدعم شركة إنتل معالجات Cascade Lake 3000 بضعف عدد الأنوية مع سعة التخزين المؤقت، كما تأتي Cascade Lake W بتصميم جديد للطاقة الحرارية في المعالج بتحسينات بنسبة من 33% إلى 46%، كما عملت شركة إنتل على تطبيق تقنية Turbo Boost Max 3.0.

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أيضاً في الوقت الذي جاءت فيه معالجات Skylake W بنماذج رئيسية مميزة بأربعة من الأنوية، تقدم إنتل النموذج الرئيسي من معالجات Cascade Lake W مع ثماني من الأنوية، على أن تأتي أعلى نماذج المعالج بعدد 28 من الأنوية.

كما تقدم إنتل معالجات Cascade Lake W بميزة دعم قنوات رباعية للذاكرة بسرعة تصل إلى 2666 ميجاهرتز، أيضاً من المقرر أن يدعم مقبس LGA 3647 في سلسلة المعالجات إتصال حتى 6 من قنوات الذاكرة لرفع السعة حتى 1 تيرابايت، من جانب أخر تدعم Cascade Lake W ذاكرة DDR4 بسرعة تصل إلى 2933 MHz.

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