نظام iOS 13 سيقوم تلقائيًا بإرسال المتصلين المجهولين مباشرة إلى البريد الصوتي

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، بدأنا نشعر أن المكالمات المزعجة آخذة في الإرتفاع، وإذا كنت تتلقى عددًا لا بأس به من المكالمات من أرقام مجهولة أو لا تعرفها، فأنت لست وحدك. والخبر السار هو أنه إذا كنت واحدًا من مستخدمي iOS، فيبدو أن شركة آبل ستقوم بتضمين ميزة جديدة في نظام iOS 13 والتي ستكون قادرة على التعامل مع مثل هذه المكالمات.

مع نظام iOS 13، ستمنح شركة للمستخدمين خيار حظر المكالمات الواردة من الأرقام غير المعروفة تلقائيًا وإرسالها مباشرة إلى البريد الصوتي. هذا يعني أنه في حالة تلقي مكالمة هاتفية من رقم لا تعرفه، سيتم إرسال المتصل تلقائيًا إلى البريد الصوتي ولن تحتاج حتى إلى القيام بأي شيء من طرفك.

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لقد تردد أن هذه الميزة ستكون قادرة بالفعل على البحث عميقًا في جهات الاتصال والرسائل الإلكترونية الخاصة بك للبحث عن الرقم الذي يتصل بك، مما يعني أنها ستبذل قصارى جهدها لمحاولة التعرف عليه قبل حظره. على سبيل المثال، في بعض الأحيان قد لا تكون حفظت رقم المطعم الذي قمت بالحجز لديه، ثم يحاول المطعم الإتصال بك لتأكيد الحجز.

لذلك، إذا كان موجودًا في بريدك الإلكتروني، فسوف يتمكن نظام iOS 13 من إكتشاف أنه متصل شرعي ولن يقوم بحظر المكالمة. وعلى الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة للإستخدام الشخصي، إلا أننا نعتقد بأنها ليست كذلك بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أعمالًا وربما يتلقون الكثير من المكالمات من أرقام لا يعرفونها.