شركة IKEA تتصور الأثاث الآلي كحل مثالي للشق الصغيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - في بعض البلدان مثل هونغ كونغ، يمكن أن تكون المنازل باهظة الثمن للغاية، وحتى الشقق الصغيرة، ولكن لسوء الحظ، هذا هو واقع سوق العقارات الآن. لذلك، مع هذه المساحة المحدودة، كيف سيصنع المرء منزلاً؟ حسنًا، لقد إتضح أن لدى الشركة السويدية IKEA حل لهذه المشكلة يتمثل في الآثاث الآلي.

هذا الأثاث الآلي عبارة عن قطع أثاث مزودة بمحركات يمكنها التحرك والتحول وفقًا لإحتياجاتك. هذا يعني أنه خلال اليوم الذي قد لا تحتاج فيه إلى سريرك، يمكن للأثاث التحرك للكشف عن الأريكة أو مكتب العمل، وفي الليل، يمكنك تحويله مرة أخرى إلى سرير.

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هذا ليس مفهومًا جديدًا كما رأينا من قبل، على الرغم من أن الآثاث المخصص لا يكون رخيصًا في الغالب. ومع ذلك، نظرًا إلى أن شركة IKEA معروفة بتصنيع الأثاث المنخفض التكلفة لكافة فئات المجتمع، فهناك بعض الأمل في أن الشركة قد تتوصل إلى حل منخفض التكلفة.

أعلنت شركة IKEA أنها ستتعاون مع شركة Ori، وهي شركة أمريكية لتصنيع الأثاث الآلي لتصميم الأثاث الآلي الخاص بها. التفاصيل نادرة في الوقت الراهن، ولكن من المتوقع أن تقوم الشركة بالكشف عن المزيد من التفاصيل في صيف هذا العام. ويبدو أن IKEA تقوم بعمل جيد في توسيع عروضها التقنية، فقد بدأت الآن كذلك بتقديم الستائر الذكية، ومكبرات الصوت، والمقابس الذكية، وما إلى ذلك من المنتجات المنزلية الأخرى.