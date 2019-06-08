أمطار وحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة