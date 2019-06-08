شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يكشف عن روبوت قادر على الإحساس لتنفيذ المهام المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة أمازون خلال مؤتمر re: MARS فى لاس فيجاس زوج من الأيدى الروبوتية المتطورة.



روبوت

واستعرض بيزوس طريقة عمل هذه الأيدى الروبوتية، إذ ارتدى قفازات عالية التقنية وقام بأداء عدد من الحركات، والتى سرعان ما قامت هذه الأيدى بمحاكاتها على الفور، مما يمكنها من تنفيذ الأوامر التى تطلب منها على الفور.

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الروبوت

وأجرى بيزوس عدد من الاختبارات للروبوت، إذ مرر الكرة ذهابًا وإيابًا بين اليدين، وفى تمرين آخر استخدم الذراعين لوضع الحلقات البلاستيكية بمهارة حول سلسلة.



الروبوت عن قرب

وأخبر بيزوس المشاركين فى الحدث أنه يتوقع أن تكون الروبوتات التجارية متاحة للبيع فى السنوات العشر القادمة، وهو تطور يمكن أن يؤدى إلى تشغيل الكثير من المستودعات التابعة لشركته تلقائيًا فى جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن re: MARS هو حدث برعاية بيزوس لعرض أحدث التطورات فى مجال التعلم الآلى والتشغيل الآلى والروبوتات والفضاء.