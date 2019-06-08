شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تستعيد حساب وحدة عسكرية هندية بعد تعليقه دون تفسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق موقع تويتر الحساب الرسمى لأحد الوحدات العسكرية الهندية المعروفة باسم Chinar Corps والتى تتولى عمليات مكافحة الإرهاب على طول خط السيطرة "Loc" ووادى كشمير.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى فأعادت شركة تويتر الحساب فى نفس اليوم بسبب ثورة هائلة من مستخدمى تويتر، ولم تكشف Twitter India السر وراء تعليق الحساب ولكن حسب تصريح من مصدر فلا يقوم تويتر بالتعليق على قراره بحجب الحسابات الفردية.

وكتب راجيف تشاندراسيخار، عضو بالبرلمان، تغريدة قال بها: "هل فقدت عقلك تويتر؟ ما هو السبب فى ذلك؟ تحتاج التراجع عن هذا فى أسرع وقت".

وثار المستخدمون على موقع التواصل الاجتماعى، حيث اتهمهم أحد المستخدمين بأنهم يحاولون قمع صوت الهنود بكل الطرق.