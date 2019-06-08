شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناشطة هندية تواجه السجن بعد تعديها على رئيس أمازون بسبب حقوق الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُلقى القبض على الناشطة الأمريكية الهندية "بريا ساونى" بعد أن قاطعت جيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة أمازون على المسرح.

واقتحمت ساونى المسرح أثناء إلقاء بيزوس كلمة خلال حدث re:MARS وطلبت منه أن يفعل شيئا حيال مزارع الدجاج، إذ قالت له: "أنت من أغنى الرجال بالعالم ورئيس أمازون تستطيع مساعدة الحيوانات"، مطالبة منه أن يوقف المضايقات التى تحدث للحيوانات فى كاليفورنيا.

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وحسب وكالة أسوشيتد برس ستتقدم بريا للمحاكمة فى الخامس عشر من يوليو القادم، وفى مقابلة سابقة لـ Democracy News صرحت بريا أنها تواجه 7 تهم جنائية تصل إلى عقد من السجن، حيث إنها كانت من ضمن 58 ناشطا تم القبض عليهم بسبب توثيق تعذيب الحيوانات فى إحدى أكبر مصنع لإنتاج الدواجن.

وأسست بريا فى 2013 جمعية Direct Action Everywhere وهى شبكة شعبية دولية للحفاظ على حقوق الحيوان فى سان فرانسيسكو.

يذكر أن أمازون لا تملك أى مزارع للدواجن ولكنها تشترى لحومها من الموردين، والذين تم استهدافهم من قبل Direct Action Everywhere فى السابق.