شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تستخدم خرائط جوجل بدون إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خدمة خرائط جوجل الأكثر شعبية واستخدامًا على مستوى العالم، حيث توفر الخدمة عرض تفصيلى أقرب للدقة عن الأماكن والشوارع وإيجاد أى عنوان تبحث عنه، ومن المعروف أن الخدمة متاحة فقط فى حالة توافر إنترنت.

لذا نستعرض فيما يلى طريقة استخدام الخدمة بدون إنترنت:

- أولًا عليك التأكد من اتصالك بالإنترنت وتسجيل الدخول إلى خرائط جوجل.

-ابحث عن مكان ترغب فى الذهاب إليه، سيظهر لك فى اللأسفل، اضغط على اسم المكان أو العنوان، ثم اضغط على كلمة المزيد لكى تحدد منها " تنزيل خرائط جوجل فى وضع عدم الاتصال بالإنترنت"، بعد ذلك اضغط تنزيل.

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-ستأخذ الخرائط مساحة تخزينية كبيرة قد تصل إلى 1.5 جيجابايت، على حسب المنطقة التى تحددها.

-هناك طريقة لتنزيل هذه البيانات على بطاقة SD، عن طريق الانتقال إلى القائمة، واختيار المناطق غير المتصلة ثم تعديل الإعدادات ونقل مكان التخزين من الجهاز إلى بطاقة SD.

-تتيح لك خدمة تنزيل الخرائط بدون انترنت معرفة اتجاهات قيادة السيارات فقط، لكن لا تدعم اتجاهات النقل او الدرجات أو المشى، كما أنه لن يكون لديك معلومات عن حركة المرور أو طرق بديلة أو ارشادات التحرك بالحارات.

- ستنتهى صلاحية هذه الخرائط بعد 30 يومًا، وهذا غالبًا بسبب التغيرات التى تحدث للعالم بشكل يومى، حيث أن الخرائط تتطلب التحديث، وتريد جوجل أن يكون لديك إصدار محدث من خرائطك فى حالة عدم الاتصال بالإنترنت.