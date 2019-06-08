تكنولوجيا: جوجل تجلب تنبيهات لمواقع الكوارث الطبيعية في تطبيق Google Maps

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحديث جديد لتطبيق Google Maps يقدم من شركة جوجل للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتيح من خلاله ميزة التنبيهات لمواقع الكوارث الطبيعية.

يأتي تطبيق خرائط جوجل بميزة تنبيهات مع تفاصيل حول الكوارث الطبيعية التي توجد في بعض المناطق، كما تعمل على توجيه المستخدم إلى الطرق المتاحة بعيداً عن مواقع الكوارث الطبيعية، أيضاً من المقرر أن يدعم التطبيق توجيه المستخدم أو تغيير وجهته عند القيادة في طرق قد تأثرت بالكوارث الطبيعية لدعم المستخدم في تجنب مخاطر الكوارث الطبيعية.

أيضاً من المقرر أن تدعم الخرائط عرض مسار الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو الفيضانات، أو المناطق المتوقع أن تتأثر بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل، الفيضانات وما إلى ذلك، حيث تتوفر معلومات وتفاصيل مستمرة عبر نوافذ منبثقة في التطبيق تظهر في مواقع الكوارث على الخرائط.

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ومن المقرر أن تبدأ الميزة الجديدة في الإنطلاق من خلال تحديث خرائط جوجل على منصتي الأندوريد وiOS وأيضاً المتصفح خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتوفر التحديث في مدينة Patna في الهند في البداية، ومن ثم Brahmaputra و Ganges، على أن يبدأ نشر الميزة في تطبيق الخرائط في مواقع أخرى خلال صيف هذا العام.

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