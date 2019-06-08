نظام iOS 13 سيحول هواتف iPhone إلى جهاز Playstation 4 محمول

فاطمة أيت طالب - دبي - مع الإعلان عن iOS 13، إتضح أن شركة آبل ستقوم أخيرًا بدعم أيادي التحكم اللاسلكية DualShok 4 من شركة Sony لجهاز Playstation 4 و Xbox Controller من شركة مايكروسوفت لجهاز Xbox One. ومع ذلك، ما لا يعلمه العديد من الأشخاص هو أنه سيكون لذلك تأثير أكبر مما نعتقد.

كان لدى شركة Sony تطبيقًا يدعى ” Sony Remote Play ” تم إطلاقه في شهر مارس الماضي. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذا التطبيق من قبل، فإن ما يفعله أساسًا هو أنه يتيح لك بث الألعاب من جهاز Playstation 4 الخاص بك إلى iPhone عبر الواي فاي. ويعمل هذا على تحويل iPhone الخاص بك إلى جهاز ألعاب محمول، ولكن لسوء الحظ، أدوات التحكم الإفتراضية التي تظهر على الشاشة وكذلك أيادي تحكم الطرف الثالث لا تقدم تجربة لعب ممتازة.

الآن بعدما قامت شركة آبل بإضافة الدعم ليد التحكم اللاسلكية Sony DualShok 4 إلى نظام iOS 13، فسوف يصبح تطبيق Sony Remote Play أكثر فائدة لأن اللاعبين سيكونون قادرين على تشغيل ألعاب Playstation 4 الخاصة بهم على هواتفهم iPhone بنفس الطريقة التي يقومون بها بتشغيل الألعاب على أجهزة الألعاب المنزلية الخاصة بهم.

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ومع ذلك، قبل أن تشعر بالحماسة، فخذ بعين الإعتبار أن جميع ألعاب Playstation 4 ليست متوافقة مع Sony Remote Play، وحقيقة أنه يمكن بث الألعاب فقط على نفس شبكة WiFi يعني أنك لا تستطيع أخذ iPhone معك إلى الخارج وتشغيل ألعاب Playstation 4 الخاصة بك أثناء التنقل، ولكنها لا تزال ميزة رائعة إلى حد ما.