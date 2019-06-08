تحديث جديد لـ Asus ZenFone 6 يتيح إستخدام وضع Super Night Mode في الكاميرا الواسعة الزاوية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت شركة Asus بإصدار تحديث لتحسين ميزتي Super Night Mode و ++HDR في كاميرا الهاتف Asus ZenFone 6. الآن، قامت الشركة التايوانية بإصدار تحديث أخر لهاتفها الرائد الجديد والذي يقوم بتفعيل وضع Super Night Mode في الكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 13 ميغابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم هذا التحديث كذلك بتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل، كما أنه يتيح للمستخدمين الحصول على معلومات الطقس على شاشة قفل الهاتف، فضلاً عن تحسين المؤثرات الحركية لنظام التشغيل، وتحسين جودة صوت سماعات الرأس.

هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم 16.1210.1904.133، ويتم إصداره على مراحل، وهذا ما يعني بأن بعض ملاك الهاتف Asus ZenFone 6 سيحصلون على هذا التحديث اليوم، في حين سيحصل عليه بقية المستخدمين في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

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وبالتالي، هذا يعني أن هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.