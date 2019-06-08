أهم النصائح في أولويات التوظيف للشركات الناشئة

قد تكون رائد أعمال طموحًا قرر تأسيس شركة ناشئة، فأنت بذلك الموظف الوحيد في هذه الشركة، أو قد يكون معك مؤسسون مشاركون، فتصبحون موظفين أو أكثر. وشركتك الآن في أيامها الأولى التي يملؤها الحماس والرغبة في جذب الموظفين الموهوبين من مختلف المجالات.

ومع هذا، فإن استئجار الموظفين الموهوبين ليس بالأمر السهل، إذ يواجه العديد من مؤسسي الشركات الناشئة صعوبات، خاصةً في مسألة الأولوية، فقد يميل بعضهم إلى التركيز على استئجار الموظفين من المجال ذاته الذي يبرعون فيه، فيغفلون الاختصاصات الأخرى التي تحظى بأهمية قصوى لنمو ونجاح الشركة.

لذا، إن كنت من هؤلاء الذين لا يعرفون من أين يبدؤون، وعلى من يركزون في التوظيف، إليك هذا الترتيب في الأولوية:

1. مُسوِّق.

لقد أصبحت رائد أعمال لأن لديك فكرة عن منتج أو خدمة يحتاج إليها السوق بشدة. قد يكون لديك أنت والمؤسسون المشاركون المهارات اللازمة لبناء ذلك المنتج أو الخدمة، ولكن هل تعرف كيفية توليد الطلب عليها؟

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إن لم يكن الحال كذلك، فإنه يتعين عليك – قبل أي أحد – استئجار مُسوِّق بارع، يعرف كيف يقنع الناس بمنتجك، إذ لا قيمة لأي خدمة مهما كانت ثورية ما لم يسمع عنها أحد.

2. مدير منتجات.

يقضي الكثير من قادة الشركات الناشئة وقتًا طويلًا في العمل على المنتج، ولكن هذا المنتج يحتاج إلى مدير يشرف على تطويره وتسويقه. قد يلعب كبير مهندسي المنتج هذا الدور في الشركات الصغيرة، أما في الشركات الكبيرة – التي تركز على الخدمات – فقد يكون مدير الإنتاج أكثر ملاءمة لهذه المهمة.

3. مندوب مبيعات.

قد يكون استئجار مندوبي مبيعات قادرين على إقناع المستهلكين بالمنتج مكلفًا ماليًا، لكنهم يستحقون ما يدفع لهم من رواتب بالنظر إلى الإيرادات التي يجلبونها إلى الشركة. لذا احرص على مندوب مبيعات يهتم في بناء قاعدة عملاء واسعة، بدلًا من مندوب حريص على إتمام الصفقات القليلة فقط.

4. إداري.

أخيرًا، تحتاج شركتك إلى شخص يحافظ على استمرار العمل، في حين يركز باقي الفريق على النمو. وينبغي أن يكون دور هذا الشخص وسطًا بين مدير المكتب، والمساعد الإداري، إذ يجب عليه أن يكون قادرًا على التعامل مع كل شيء في الشركة، بما في ذلك: الفواتير، وجدولة الأعمال، وحتى وجبات الفريق.

والخلاصة:

يجب عليك أن تحرص منذ الأيام الأولى لشركتك الناشئة على استئجار الموظفين الموهوبين حسب تسلسل نجاح أي منتج، كما يجب عليك أيضًا أن تركز؛ في مسألة التوظيف، على حجم الشركة وحجم أعمالها.