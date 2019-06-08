شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقاضي صاحب متجر لإصلاح هواتف أيفون بالنرويج للمرة الثانية..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوى شركة أبل مقاضاة صاحب متجر صغير لإصلاح هواتفها في النرويج للمرة الثانية، بسبب استيراده لشاشات مزيفة للأيفون إلى بلده.

ونقلًا عن موقع " gadgetsnow" الهندى، على الرغم من خسارة الشركة للقضية في عام 2018، إلا أنها رفعت الدعوى ثانيةً ضد هنريك هوسبى، صاحب المتجر، الذى يحمل اسم يدعى PCKompaniet في سكي بالنرويج.

وأرسلت شركة أبل لـ "هنريك" خطاب لتخطره بأن الجمارك النرويجية صادرت شحنة مكونة من 63 شاشة مزيفة اجهاز آيفون 6 وs6، وقالت إنه يتعين عليه دفع 3566 دولارًا للشركة والاعتراف بالخطأ لتجنب تعرضه للمقاضاة، إلا أنه رفض الأمر فقررت الشرمة مقاضاته.

وقالت جانيت جانتر، الشريك المؤسس لمؤسسة Restart Project في المملكة المتحدة، التىللدافع عن متاجر إصلاح فى أوروبا، أن شركة أبل تختبر الأمر بهذه القضية، فإذا فازت على هوسبى، يمكنها مقاضاة المزيد من المتاجر.