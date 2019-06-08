شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحظر 9 شبكات VPN مهمة لرفضها الرقابة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكساندر تشاروف، مدير الرقابة على الاتصالات فى روسيا أنه يتوقع حجب 9 شبكات VPN كبيرة من بينهمExpressVPN و NordVPNلرفضهم الانضمام للقائمة السوداء الوطنية، والتى تمنع المستخدمين من الوصول إلى المواقع المحجوبة عبر خدماتهم.
وحسب موقع engadget الأمريكى، كانت الحكومة قد طلبت سابقاً من تلك الشركات الانضمام إلى القائمة السوداء ولكن لم تستجب سوى شركة واحدة، وفى المقابل رفضت باقى الشركات بل وصرحت بمقاومة الحكومة حيث أفادت شركة NordVPN أن رقابة الحكومة ستنتهك خصوصية واتفاقيات خدمة العملاء.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع سابقاً اتفاقية من شأنها أن تشدد استخدام الانترنت فى البلاد، وهذا بعيداً عن القوانين التى تسير بها البلاد من أجل الحد من الشبكات الافتراضية VPN.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: روسيا تحظر 9 شبكات VPN مهمة لرفضها الرقابة الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.