شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحظر 9 شبكات VPN مهمة لرفضها الرقابة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكساندر تشاروف، مدير الرقابة على الاتصالات فى روسيا أنه يتوقع حجب 9 شبكات VPN كبيرة من بينهمExpressVPN و NordVPNلرفضهم الانضمام للقائمة السوداء الوطنية، والتى تمنع المستخدمين من الوصول إلى المواقع المحجوبة عبر خدماتهم.

وحسب موقع engadget الأمريكى، كانت الحكومة قد طلبت سابقاً من تلك الشركات الانضمام إلى القائمة السوداء ولكن لم تستجب سوى شركة واحدة، وفى المقابل رفضت باقى الشركات بل وصرحت بمقاومة الحكومة حيث أفادت شركة NordVPN أن رقابة الحكومة ستنتهك خصوصية واتفاقيات خدمة العملاء.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع سابقاً اتفاقية من شأنها أن تشدد استخدام الانترنت فى البلاد، وهذا بعيداً عن القوانين التى تسير بها البلاد من أجل الحد من الشبكات الافتراضية VPN.