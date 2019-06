تكنولوجيا: بالفيديو| هذه هي الألعاب القادمة على منصة جوجل للبث المباشر للألعاب “إستاديا”

التعليقات

كشفت جوجل Google عن موعد الإطلاق الرسمي لخدمة البث المباشر للألعاب “إستاديا” Stadia، والذي حددت له شهر نوفمبر القادم، كما حددت الاشتراك الشهري في الفئة الممتازة من خدمتها، إستاديا برو Stadia Pro، بـ9.99 دولارا (170 جنيها مصريا تقريبا) في الشهر.

وأصدرت جوجل قائمة بعناوين ألعاب الفيديو التي ستتاح حتى الآن عبر منصتها “إستاديا”، التي ستتيح اللعب من خلال متصفح كروم على أي هاتف ذكي أو تابلت أو تلفزيون، دون الحاجة إلى أي أجهزة ألعاب أو تجهيزات إضافية، كما سيتم بث الألعاب بدقة 4K للخدمة المدفوعة، وبدقة 1080 للخدمة المجانية.

والآن، إذا كنت تتسائل عن قائمة الألعاب المتاحة عبر “إستاديا”، فإليك الألعاب المعلنة حتى الآن، مع الفيديو الترويجي الخاص بها.

لعبة Dragon Ball Xenoverse 2 – شركة Bandai Namco

&

ألعاب DOOM Eternal وDOOM 2016 وRage 2 وThe Elder Scrolls Online وWolfenstein: Youngblood – شركة Bethesda

&

لعبة Destiny 2 – شركة Bungie

&

لعبة Get Packed (حصريا) – شركة Coatsink

&

لعبة GRID – شركة Codemasters

&

لعبة Metro Exodus – شركة Deep Silver

&

لعبة Thumper – شركة Drool

&

لعبة Farming Simulator 19 – شركة Giants Software

&

لعبة Baldur’s Gate 3 – شركة Larian Studios

&

لعبة Power Rangers: Battle for the Grid – شركة nWay Games

&

لعبة Football Manager – شركة Sega

&

لعبة Samurai Shodown – شركة SNK

&

ألعاب Final Fantasy XV وTomb Raider Definitive Edition وRise of the Tomb Raider وShadow of the Tomb Raider – شركة Square Enix

&

ألعاب NBA 2K وBorderlands 3 – شركة 2K Games

&

لعبة Gylt (حصريا) – شركة Tequila Works

&

لعبة Mortal Kombat 11 – شركة Warner Bros.

&

لعبة Darksiders Genesis – شركة THQ

&

ألعاب Assassin’s Creed Odyssey وJust Dance وTom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint وTom Clancy’s The Division 2 وTrials Rising وThe Crew 2 – شركة Ubisoft

&

