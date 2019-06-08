تكنولوجيا: فيسبوك تحظر تثبيت تطبيقاتها على هواتف هواوي

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حظرت فيسبوك Facebook التثبيت المسبق لتطبيقاتها، فيسبوك وإنستجرام وواتساب، على هواتف هواوي Huawei، قائلة أن العملاء الذين يملكون هواتف هواوي سيظلون قادرين على استخدام تطبيقاتها وتلقي التحديثات، لكن هواتف هواوي الجديدة لن تأتي مع تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستجرام المثبتة مسبقا عليها.

وينطبق حظر فيبسوك على أي هاتف من هواتف هواوي لم يغادر المصنع بعد، وسيكون بإمكان مستخدمي هواتف هواوي الحاليين تنزيل تطبيقات فيسبوك من متجر جوجل بلاي (بلاي ستور)، وذلك قبل أن ترحم هواتف الشركة الصينية من متجر جوجل، بما فيه من التطبيقات والألعاب، في حال استمرار الحظر الأمريكي.

ويتوقع أن يتسبب هذا الحظر من فيسبوك في التأثير على توقعات مبيعات هواتف هواوي، كضربة جديدة لعملاق الهواتف الذكية الصيني، الذي بدأت أزمته بوضعه على القائمة الأمريكية السوداء للمحظور عليهم استخدام التقنيات الأمريكية، الشهر الماضي، مما تسبب في حظر جوجل Google لنظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي القادمة.