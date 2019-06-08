شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أشهر من الشائعات والتكهنات، أصبح فيس بوك جاهزًا الآن للكشف عن عملته المشفرة الجديدة، إذ كشفت مصادر أن الشبكة الاجتماعية تنوى الاعلان عن تفاصيل وأساسيات عملتها الرقمية بحلول 18 يونيو الجارى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تزعم المصادر أن الشبكة الاجتماعية اطلعت العديد من المستثمرين على المشروع وتم إبلاغهم بهذا التاريخ.

وكان يُعتقد سابقًا أن عملة فيس بوك ستحمل اسم "GlobalCoin" ، إلا أن المشروع يحمل الاسم الرمزى Libra، وهو الأمر الذى أكدته لورا مكراكين رئيس قسم الخدمات المالية وشراكات الدفع فى فيسبوك بشمال أوروبا خلال مؤتمر تجارى فى أمستردام.

وأضافت أنه سيتم ربط العملة الرقمية الجديدة بمجموعة من العملات فى جميع أنحاء العالم، بدلاً من واحدة فقط مثل الدولار الأمريكى، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة سيبرتشتس كيرش الألمانية.

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ومن المأمول أن تمنع هذه الخطوة تقلبات الأسعار التى تعرضت لها عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، إذ قالت مكراكين للمجلة الألمانية: "يجب الحفاظ على قيمة عملة فيس بوك ثابتة".

ويعتقد بعض الخبراء أن فيس بوك يمكنه استخدام هذه العملة للتجسس على مشتريات الأشخاص، إذ يمكن أن تستخدم الشبكة الاجتماعية معلومات حول ما يشتريه مستخدمو الموقع لتقديم إعلانات مستهدفة بشكل أفضل لجذب مزيد من الاستثمارات من الشركات.

وقال جوش كونستين، الخبير التقنى ومدير موقع TechCrunch التقنى: "إن فهم ما يشتريه المستخدمين ومعرفة العلامات التجارية والشعبية يمكن أن يساعد فيس بوك فى قياس الإعلانات وترتيبها واستهداف المستخدمين بشكل أفضل لتضخيم أعمالها".