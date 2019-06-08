شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرض قواعد جديدة لإعلانات السجائر الالكترونية على فيس بوك وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرا من السجائر الإلكترونية أو "vape"، للشركات المنتجة لها والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى بضرورة اتباع قواعد الإعلان التي يتبعها كل شخص آخر، حيث يجب أن تتضمن إعلانات هذه المنتجات التي تحتوي على النيكوتين علامات تحذير، لأن النيكوتين مادة كيميائية تسبب الإدمان.

وأرسلت كل من اللجنة الفيدرالية وإدراة الغذاء الأمريكية رسائل إلى أربع شركات تفيد بأن المشاركات التي يقوم بها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتضمن تلك التحذيرات نفسها، وتلقوا خطابًا بأن لديهم الآن 15 يومًا لمراجعة حملاتهم التسويقية، بما في ذلك المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإجراء عمليات الكشف اللازمة.

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وقال أندرو سميث، مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية: "هذه الرسائل هي تذكير بأن الشركات التي تستخدم المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها يجب أن تتبع جميع شروط الدعاية الإعلانية، بالإضافة على ذلك، يجب أن تكشف الإعلانات عن مخاطر الصحة أو السلامة المادية في هذه الحالة، وحقيقة أن النيكوتين تسبب إدمانًا كبيرًا."

ليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها لجنة التجارة الفيدرالية تحذيرات لنجوم وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم بالفعل التحذيرمن أن المنشورات المدفوعة يجب أن تتضمن مصطلحات مثل الإعلان أو الراعي، موضحة أن وضع علامة #sp أو #partner ليس كافيًا.

وقد أعربت إدارة الغذاء الأمريكية وفي وقت سابق من هذا العام عن قلقها من أن شركات السجائر الالكترونية، قد تحطم الجهود المبذولة لمنع استخدام استخدامها للمراهقين