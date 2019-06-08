شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن تفاصيل جديدة عن منصة Stadia لألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل المزيد من التفاصيل عن منصتها الجديدة للألعاب التى يطلق عليها اسم Stadia، ومن المقرر أن يتم إطلاقها فى نوفمبر القادم.

ويمكن استخدام المنصة الجديدة عبر متصفح كروم العادى بدلاً من وجود وحدة تحكم خاصة بها، عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة التابلت وهواتف جوجل بيكسل بداية من عام 2020.

ووفقا لموقع "سكاى نيوز"، ستتوفر المنصة فى 14 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بعد أن أعلنت جوجل عنها فى مارس الماضى بدقة ألعاب تتراوح بين 720p و4k .

وستتوفر جوجل عدة ألعاب فيديو شهيرة بمنصتها الجديدة منها Doom Eternal و The Eld Scrolls و Final Fantasy XV و NBA 2K و Assassin's Creed Odyssey.

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