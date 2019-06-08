شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المدافعون عن الخصوصية يطالبون بوقف مشروع مدينة جوجل الذكية بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مشروع شركة جوجل لتطوير مدينة ذكية بكندا إدانة جديدة من رجال الأعمال البارزين خوفا على خصوصية المواطنين، بعد وقت قليل من بدء سكان رد فعل المدينة للمشروع وإنشاء حركة #BlockSidewalk المناهضة لخطط الشركة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يأتى رد الفعل المُجمَّع فى أعقاب دعوى قضائية رفعتها مؤخراً جمعية الحريات المدنية الكندية، التى تريد إيقاف المشروع بسبب مخاوف من "رأسمالية المراقبة".

وأطلق هذا المشروع بواسطة شركة Sidewalk Labs، المملوكة لألفابيت الشركة الأم لجوجل، وتتمثل الخطة فى إعادة إحياء الجزء المتراكم من الواجهة المائية فى تورنتو، وتحويلها إلى واحدا من أكثر المناطق تقدماً من الناحية التكنولوجية.

ومع ذلك، كانت مقاومة المشروع تتزايد مع مرور الوقت، إذ اتخذت عدة أشكال وعلى رأسها حملة عامة، وقضية، واستقالة بارزة، مع فشل الشركة فى تهدئة المخاوف بشأن إساءة استخدام البيانات التى تجمعها المدينة الذكية.

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وتضامن روجر ماكنامى، المستثمر الأمريكى البارز، الذى كان مستثمرًا مبكرًا فى Google و Facebook مع هذه الحملات، إذ انتقد شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل جوجل، خاصةً بسبب تعاملها مع البيانات وقضايا الخصوصية ذات الصلة.

وكتب فى رسالة إلى مجلس مدينة تورنتو: "مشروع المدينة الذكية على الواجهة البحرية فى تورنتو هو النسخة الأكثر تطوراً حتى الآن من رأسمالية المراقبة".

وأضاف: "بغض النظر عن ما تقدمه جوجل، لا تتناسب القيمة التى ستحصل عليها تورونتو مع ما ستتخلى عنه مدينتك".