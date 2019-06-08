الهاتف OnePlus 7 Pro يحصل على تحديث جديد يجلب معه العديد من التحسينات للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus 7 Pro يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.7. هذا التحديث ضخم للغاية ويجلب معه العديد من التحسينات للكاميرا. وبالتالي، إذا لم تتحسن جودة الكاميرا في الهاتف OnePlus 7 Pro الخاص بك حتى الآن، فربما من الجيد تجربة هذا التحديث ومعرفة ما إذا كانت الأمور قد تحسنت أم لا.
كالعادة، يتم إصدار هذا التحديث على مراحل، وبالتالي هذا يعني بأنه سيصل لفئة محدودة من المستخدمين اليوم، ولكن من المفترض أن يصل إلى بقية المستخدمين في الأيام القليلة المقبلة في حالة إذا كان خالي تمامًا من المشاكل. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن يستغرق هذا التحديث أسبوعًا أو أسبوعين حتى تحصل جميع وحدات OnePlus 7 Pro على هذا التحديث الجديد.
وبالنسبة للتغييرات والتحسينات التي يأتي بها هذا التحديث إلى الهاتف OnePlus 7 Pro، فهي تشمل :
- تحسين التباين الكلي وأداء الألوان
- تحسين توازن اللون الأبيض في الكاميرا الخلفية الثلاثية
- تحسين دقة وثبات التركيز التلقائي
- إصلاح مشكلة اللون الأخضر في بعض المشاهد المنخفضة الإضاءة
- إصلاح مشكلة الضوضاء الثابتة في بعض مشاهد HDR
- تحسين التباين وتشبع اللون في الكاميرا الواسعة الزاوية
- تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في المشاهد المنخفضة الإضاءة للكاميرا الواسعة الزاوية
- تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في الكاميرا المقربة
- تحسين وضوح الألوان في وضع Nightscape
- تحسين السطوع والوضوح في المشاهدة المنخفضة الإضاءة في وضع Nightscape
- تعزيز خاصية النقر المزدوج لإيقاظ الشاشة
- إصلاح مشكلة Ambient Display
- تحسين جودة الصوت للمكالمات الصوتية من تطبيقات الطرف الثالث
- تحسين حساسية اللمس للشاشة
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