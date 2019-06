Tencent و Asus تعلنان عن إتفاقية شراكة من أجل الهاتف Asus ROG Phone 2 القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية، أعلنت شركة Asus أنها ستعمل مع شركة Tencet على الجيل المقبل من هاتف الألعاب Asus ROG Phone. قسم الألعاب في شركة Tencent مسؤول عن إنشاء وتوزيع مجموعة من الألعاب الشهيرة في الصين والعالم. تستلزم هذه الشراكة أن تساعد Tencent في تحسين تجربة اللعب على الجيل المقبل من الهاتف Asus ROG Phone، والذي من المتوقع أن يتم إصداره في الصين في وقت ما خلال شهر يوليو المقبل.

نتوقع شيئًا ما على غرار ملحقات الألعاب التي تلبي إحتياجات ألعاب الأندرويد من شركة Tencent والمتوافقة مع الهاتف Asus ROG Phone 2. ويذكر منشور آخر على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه سيتم إطلاق الهاتف في وقت ما خلال شهر يوليو المقبل في الصين.

نحن نتطلع للحصول على المزيد من التسريبات حول الهاتف Asus ROG Phone 2. وعلى ذكر ذلك، فقد أوضحت لنا إشاعة حديثة أن الجيل المقبل من الهاتف Asus ROG Phone سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz علمًا أن شاشة الهاتف Asus ROG Phone الحالي تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وبغض النظر عن معدل تحديث الشاشة، فنحن نعتقد بأن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيضم كذلك المعالج Snapdragon 855 الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB على أقل تقدير.

Furthermore, the ROG phone 2 will feature a 120Hz display (not surprised at all)#Asus #ROG #Tencentgames #tencent #asusrogphone2 #rogphone2 pic.twitter.com/bkgZVoIB3h