Tencent و Asus تعلنان عن إتفاقية شراكة من أجل الهاتف Asus ROG Phone 2 القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية، أعلنت شركة Asus أنها ستعمل مع شركة Tencet على الجيل المقبل من هاتف الألعاب Asus ROG Phone. قسم الألعاب في شركة Tencent مسؤول عن إنشاء وتوزيع مجموعة من الألعاب الشهيرة في الصين والعالم. تستلزم هذه الشراكة أن تساعد Tencent في تحسين تجربة اللعب على الجيل المقبل من الهاتف Asus ROG Phone، والذي من المتوقع أن يتم إصداره في الصين في وقت ما خلال شهر يوليو المقبل.

” في اليوم الخامس من شهر يونيو، تم رسميًا توقيع شراكة بين ROG و Tencent Games، وسيلعب كلا الجانبين بمزاياهما، ويعززان التكامل العميق لعتاد وبرمجيات الأجهزة المحمولة، ويطلقان بقوة الهاتف Asus ROG Phone 2، مما يمنح اللاعبين النبض المرغوب فيه، وتجربة اللعب الغامرة الخالية من الشوائب “.

نتوقع شيئًا ما على غرار ملحقات الألعاب التي تلبي إحتياجات ألعاب الأندرويد من شركة Tencent والمتوافقة مع الهاتف Asus ROG Phone 2. ويذكر منشور آخر على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه سيتم إطلاق الهاتف في وقت ما خلال شهر يوليو المقبل في الصين.

” عندما يصرخ الهاتف Asus ROG Phone 2، ستبدأ موجة أخرى من الدراما المتعلقة بالألعاب الإلكترونية المحمولة. في شهر يوليو من هذا الصيف، دعونا نشهد اللحظات المثيرة بعد لم الشمل “. Advertisements

نحن نتطلع للحصول على المزيد من التسريبات حول الهاتف Asus ROG Phone 2. وعلى ذكر ذلك، فقد أوضحت لنا إشاعة حديثة أن الجيل المقبل من الهاتف Asus ROG Phone سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz علمًا أن شاشة الهاتف Asus ROG Phone الحالي تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وبغض النظر عن معدل تحديث الشاشة، فنحن نعتقد بأن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيضم كذلك المعالج Snapdragon 855 الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB على أقل تقدير.