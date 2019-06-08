شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يهاجم ناسا ويطالبها بإرسال البشر إلى المريخ بدلا من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تغريدة أثارت ذهول المهتمين بالفضاء، حيث طالب وكالة ناسا أن تكف عن التركيز على إرسال رحلات إلى القمر فقد تحقق هذا منذ 50 عاماً، وأنه يجب أن تحول اهتماماتها للمريخ مشيراً إلى "أن القمر جزء من المريخ ".

وحسب موقع The Verge ، أثارت هذه التغريدة الجدل بسبب تركيز كافة جهود ناسا فى عصر إدارة ترامب على إرسال البشرمجدداً إلى القمر، ففى مارس الماضى حث نائب الرئيس مايك بنس ناسا من أجل الإسراع بالعودة إلى القمر مؤكداً أن هذه وسيلة ضرورية، وفى الشهر الماضى طلب ترامب إضافة 1.6 مليار دولار فى ميزانيته من أجل أن تتمكن ناسا من العودة إلى القمر.

ومن المرجح ان يكون سبب هذه التغريدة هو مقابلة جيف ديويت، المدير المالى لناسا، عبر قناة Fox Business التى يتابعها ترامب والذى تحدث عبرها عن الخطط التى تتبعها الوكالة بشأن القمر.

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ويبدو أيضاً أن البيت الأبيض يقف فى صف ترامب فقد أدلى مسئول بالبيت الأبيض بعض التصريحات لموقع The Verge مؤكداً أن هدف إدارته دائماً الوصول للمريخ، وأنهم قاموا فى السابق بطلب بعض الموارد من الكونجرس من أجل الوصول للقمر الذى سيوصلهم فى النهاية للمريخ.

ويعتبر الشيء الأغرب فى التغريدة هو اعتبار ترامب أن المريخ جزء من القمر، ولكن من المحتمل أن يكون القصد من هذه التغريدة هو أن القمر الخطوة الأولى للوصول للمريخ، كما كانت تشير ناسا سابقاً، حيث أجمع الكثير من العلماء أن سطح القمر ملائم لإجراء الاختبارات التى ستنتهى فى النهاية بوصول البشر للمريخ.