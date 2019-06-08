شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس: استعمار الفضاء ضرورة لإنقاذ كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب جيف بيزوس عن رغبته فى استعمار الفضاء من أجل "إنقاذ الأرض"، إذ تحدث أغنى رجل فى العالم خلال مؤتمر "Re: MARS" الذى عقدته شركة أمازون فى لاس فيجاس، عن كيف يمكن لشركة الفضاء التابعة له "بلو أوريجينج" أن تلعب دوراً رئيسياً فى مستقبل استكشاف الفضاء.

ووفاق لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كشفت بيزوس مؤخرًا عن مركبة الهبوط القمرية التابعة لـ "بلو أوريجينج"، والتى تعد مكونًا رئيسيًا فى خطط الشركة للقيام بمهام فضائية واستكشاف سطح القمر.

وسئل بيزوس أثناء الحديث عن سبب تركيز "بلو أوريجينج" على العودة إلى القمر، وأجاب قائلا: "إن سبب ذهابنا إلى الفضاء من وجهة نظرى هو إنقاذ الأرض، وسننمى هذه الحضارة - وأنا أتحدث عن شيء سيعمل أحفادنا عليه – وأحفادهم، فهذا ليس شيئاً سيكون هذا الجيل قادرًا على تحقيقه، لكننا نحتاج إلى إخراج الصناعة الثقيلة من الأرض، ومع ذلك، من أجل استكشاف الفضاء، سوف يحتاج البشر إلى تطوير البنية التحتية اللازمة".

Advertisements

ويعتقد بزوس أن "بلو أوريجينج" سيمكنها فى المستقبل توفير البنية التحتية التى تشكل العمود الفقرى للبعثات الفضائية، موضحا أن البنية التحتية "مكلفة"، ولكن مع وجود هذه الأنظمة فى مكانها الصحيح، فإن المشاريع لديها فرصة أكبر للنجاح.

فعلى سبيل المثال، أوضح بيزوس أن شركة أمازون انطلقت فى عام 1994 باستخدام "كمية صغيرة من رأس المال لأن نظام النقل كان موجود بالفعل، إذ قال: "لا يمكنك بدء شركة فضائية مثيرة للاهتمام اليوم من غرفة النوم الخاصة بك، فسعرها مرتفع للغاية والسبب فى ذلك هو أن البنية التحتية غير موجودة، لذلك فإن مهمتى مع "بلو أوريجينج" هى المساعدة فى بناء تلك البنية التحتية، والبنية التحتية للرفع الثقيل التى ستمكن الأجيال القادمة من القيام بما فعلته مع خدمات التوصيل الأمريكية."