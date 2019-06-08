شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بانستجرام للمرة الثانية خلال أسبوع يثير غضب المستخدمين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار عطل عالمى تعرض له تطبيق انستجرام أمس ضيق الكثير من المستخدمين من مختلف دول العالم، إذ بدأت عمليات الإبلاغ عن وجود مشكلات فى الوصول إلى التطبيق المملوك لفيس بوك مساء أمس الجمعة، ومنُع الكثيرين فى الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى من العالم من تسجيل الدخول.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لم تكن هذه المرة التى يتعرض فيها تطبيق انستجرام لعطل، إذ عانى من انقطاع مماثل فى وقت سابق من هذا الأسبوع، مما جعل المستخدمين يشعرون بالإحباط.

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وقدم المستخدمون الآلاف من التقارير يشكون من انقطاع الخدمة، فعند محاولتهم لنشر الصور بعد ظهر هذا اليوم، تلقوا رسالة خطأ تقول: "حدث خطأ ما، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا"، إذ يبدو أن المشكلة قد أثرت بشكل أساسى على التطبيق، على الرغم من أن نسبة صغيرة من المستخدمين قالوا إن موقع انستجرام على الإنترنت تعرض لعطل أيضًا.

بينما قال آخرون إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى رسائلهم المباشرة، بينما لم يتمكن بعضهم من تحديث النيوزفيد أو قراءة التعليقات، وتوجه المستخدمون إلى تويتر للتعبير عن حزنهم بشأن هذه المشكلة.

ورغم هذا العطل، إلا أن التطبيق كان متاح للمستخدمين فى بعض أجزاء الولايات المتحدة، وكذلك المناطق فى أوروبا وأمريكا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى مناطق أخرى، وفقًا لـموقع Down Detector لرصد الأعطال.