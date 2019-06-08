شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمات البيئة تعترض على صيد طائر القبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المنظمات الأهلية فى مجال حماية البيئة فى رومانيا من أن حصص الصيد التى تبلغ 440 ألفا من طائر القبرة المغرد والتى حددتها وزارة المياه والغابات لهذا العام "غير مبررة"، مشيرة بأن رومانيا هى واحدة من الدول الأوروبية القليلة التى لا يزال يسمح فيها بصيد هذا الطائر.

ومن جانبها، ذكرت وزارة المياه والغابات أن الحصة لا تتجاوز 10 % من إجمالى أعداد طائر القبرة فى البلاد، ووفقا لجمعية الطيور الرومانية يوجد فى رومانيا حوالى 850 ألف زوج من طائر قبرة الغيط المنتشر فى منطقة أورآسيا.

جدير بالذكر أن طائر القبرة أو القنبرة عصفور صغير يسكن الأرض له ريش بنى ويغنى أثناء الطيران.