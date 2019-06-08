شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو وصور.. أول هليكوبتر للمريخ تدخل المرحلة النهائية من الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز مشروع هليكوبتر المريخ التابع لناسا عددًا من الاختبارات الرئيسية وصولاً للمرحلة النهائية، حيث إنه في عام 2021، ستكون المروحية الصغيرة ذاتية التحكم أول مركبة في التاريخ تطير على كوكب آخر.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys" العلمى، قال ميمي أونج، مدير مشروع هليكوبتر المريخ في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا، كاليفورنيا: "لم يقم أي شخص ببناء مروحية للمريخ من قبل، لذلك نحن ندخل باستمرار إلى مجالات جديدة"، مضيفًا "لقد نجح نموذج الرحلة مؤخرا في العديد من الاختبارات المهمة."

وكان قد أجري الفريق في يناير 2019 تشغيل نموذج الطائرة في بيئة محاكاة للمريخ، بعد ذلك تم نقل الطائرة إلى لوكهيد مارتن سبيس في دنفر لإجراء اختبارات التوافق مع نظام مروحية المريخ، والذي سيحمل المركبة الفضائية التي تبلغ سعتها 4 رطل (1.8 كيلوجرام) أثناء الإطلاق والرحلة بين الكواكب قبل وصولها على سطح المريخ بعد الهبوط.

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وتحمل المروحية كاميرا قادرة على توفير صور ملونة عالية الدقة لتوثيق الكوكب الأحمر، وفيما بعد ستقوم بمهام استكشافية عن طريق الطيران بأماكن يصعب الوصول إليها مثل المنحدرات والكهوف والحفر العميقة على سطح المريخ، أو القيام بدور الكشافة لأطقم البشر أو حمل حمولات صغيرة من موقع إلى آخر، ولكن قبل حدوث أي من ذلك، يجب أن تثبت مركبة الاختبار أنها قادرة على ذلك بالانتهاء من مرحلتها الأخيرة.

وقد تم فحص مروحية المريخ ونظام إيصالها للتأكد من أن التوصيلات الكهربائية والآليات التي تربط مركبة الرحلة مناسبة بشكل جيد، وكذلك تم اختبار الفراغ الحراري لأنواع درجات الحرارة القصوى (حتى درجة فهرنهايت -200 درجة أو -129 درجة مئوية) التي سيواجهونها في الفضاء وعلى سطح المريخ والتي قد تسبب خللًا في المكونات أو تعطلها.



هليكوبتر المريخ

وعادت مروحية المريخ إلى مختبر الدفع النفاث في 11 مايو 2019، لإجراء مزيد من الاختبارات وإنهاء اللمسات الأخيرة، حيث تم تركيب لوحة شمسية جديدة ستعمل على تشغيل المروحية، وقد تم تدوير شفرات الدوار الخاصة بالمركبة لضمان أن أكثر من 1500 قطعة فردية من ألياف الكربون، والألومنيوم في درجة الطيران، وذلك بالإضافة إلى السيليكون، والنحاس، والرقائق، للعمل كوحدة متماسكة، ولكن ما زالت هناك المزيد من الاختبارات المقبلة.

وقال أونج: "نتوقع الانتهاء من اختباراتنا النهائية وتحسيناتنا وإيصال المروحية إلى غرفة نظيفة في High Bay 1 للتكامل مع المتستكشف المتجول الخاص بالمريخ في وقت ما من هذا الصيف، لكننا لن نتأكد من النجاح أبدًا في اختبار المروحية حتى نطير في كوكب المريخ."