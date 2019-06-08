شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مزايا جديدة بخدمة الخرائط لتنبيهك بأماكن الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كجزء من توسيع نطاق تنبيهات SOS على خرائط جوجل، كشفت جوجل عن مزايا جديدة لن تحذرك فقط من الأزمات على طول طريقك، ولكن ستغير مسارك لتجنبها عند الإمكان، فإذا هدد الفيضان بحظر طريقك، فقد يساعدك ذلك فى الوصول إلى بر الأمان.

ووفقًا لموقع "إنجادجيت"، سيكون لديك أيضًا بعض المساعدة فى معرفة نطاق الكارثة الطبيعية، حيث ستظهر الخرائط مسارات الأعاصير والزلزال وتوقعات الفيضانات.

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وتتوفر المعلومات من خلال خريطة الأزمات التى تظهر فى التطبيق عندما تكون فى منطقة خطر، ولكنك ستراها أيضًا إذا كنت تبحث فى جوجل عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بالكوارث أو الموقع بغض النظر عن مكان وجودك.

سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصبح كل شيء متاحًا، إذ ستصل المزايا الجديدة إلى Android و iOS والويب فى "الأسابيع المقبلة"، مع تصورات الفيضانات التى تبدأ فى مدينة Patna الهندية.