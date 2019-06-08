شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد المواقع على شبكة الانترنت بين المفيد والضار، ولكن يوجد الكثير من المواقع التى نجهلها، رغم أنها تقدم الكثير من الخدمات المفيدة، وفى هذا الموضوع نتناول 20 موقعًا مميزًا عليك زيارتها والاستفادة منها.MIDOMI
يُمكنك هذا الموقع من العثور على الأغنية التى لا تتذكرها، حيث يسمح لك بغنائها أو همهمتها لمدة 10 ثوان فقط ليتعرف بعدها على الأغنيةSAFE WEB
يستطيع هذا الموقع إخبارك إذا كان عنوان الURL الذى تريد زيارته آمن أم لا، ومن هنا يمكن للموقع أن يحفظ جهازك من التهديدات.PRIV NOTES
يوفر لك PRIV NOTES إرسال الملاحظات القصيرة لعائلتك وأصدقائك ويتميز بإضفاء ميزة التدمير الذاتى بعد قراءة الملاحظة مباشرةً.TWO FOOD
يعتبر هذا الموقع موجهًا للأشخاص الذين يحبون مقارنة السعرات الحرارية للوجبات، وغيرها من المعلومات حول السكريات وغيرها.Copy Paste Character
يتضمن هذا الموقع الرموز التى يصعب إيجادها فى لوحة المفاتيح، ويُستخدم فى العثور على رموز مثل رمز حقوق الطبع والنشر ورمز العلامة التجارية وغيرهم.A GOOD MOVIE TO WATCH:
إذا كنت تريد مشاهدة أفلام أو مسلسلات فسيقدم لك هذا الموقع تقييمات قصيرة عنها، حتى يسهل عليك مهمه انتقائها.One Look (Thesaurus)
ينسى الناس فى الكثير من الأحيان الكلمات التى يريدون التعبير بها ولكن هذا الموقع قدم لك حلاً حيث أصبح بإمكانك الآن كتابة وصف الكلمة فى كلمات أو عبارات أو جملة كاملة وسيظهر لك الموقع الكلمات المطابقة لها.MATHW
إذا كنت تعانى مشكلة فى الرياضيات فقط أدخلها على هذا الموقع وسيظهر لك حلها.
يمكنك كتابة كال المستندات والملفات التى تريدها وسيتولى هذا الموقع طباعتهاEvery Time Zone
يخبرك هذا الموقع بالأوقات فى كل مواقع العالم، حتى لا تهدر وقتك فى البحث عن التوقيتات عبر محركات البحث.Spreeder
ينمى هذا الموقع ثقافتك ويعلمك كيفية القراءة السريعة.Account Killer
يقوم هذا الوقع بحذف واحد من حساباتك أو كل حساباتك على المواقع المختلفة.Have I Been Pwned
يخبرك هذا الموقع إذا تعرض بريدك الإلكترونى إلى الاختراق.Down for Everyone or Just Me
إذا كان يصعب عليك الوصول إلى موقع ويب معين فقط ضعه على هذا الموقع ليخبرك إذ كان متوقفاً أم لا.Kiddle
يعد Kiddle محرك بحث للأطفال، بحيث تتميز محتوياته بالأمان ويكون حجم النص والصور المصغرة به مناسب.Super Log Out
يساعدك هذا الموقع فى الخروج من كل الحسابات المفتوحة على جهازك فور الدخول إليه.Terms of Service; Didn’t Read
دائماً ما ننضغط على زر الموافقة لأى شروط تطبيق دون قراءة ولا واحد منها، ويقدم لك هذا الموقع ملخصًا لتلك الشروط وأهم النقاط لقرائتها بسرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.