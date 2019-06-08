شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد المواقع على شبكة الانترنت بين المفيد والضار، ولكن يوجد الكثير من المواقع التى نجهلها، رغم أنها تقدم الكثير من الخدمات المفيدة، وفى هذا الموضوع نتناول 20 موقعًا مميزًا عليك زيارتها والاستفادة منها.

MIDOMI

يُمكنك هذا الموقع من العثور على الأغنية التى لا تتذكرها، حيث يسمح لك بغنائها أو همهمتها لمدة 10 ثوان فقط ليتعرف بعدها على الأغنية

SAFE WEB

يستطيع هذا الموقع إخبارك إذا كان عنوان الURL الذى تريد زيارته آمن أم لا، ومن هنا يمكن للموقع أن يحفظ جهازك من التهديدات.

PRIV NOTES

يوفر لك PRIV NOTES إرسال الملاحظات القصيرة لعائلتك وأصدقائك ويتميز بإضفاء ميزة التدمير الذاتى بعد قراءة الملاحظة مباشرةً.

TWO FOOD

يعتبر هذا الموقع موجهًا للأشخاص الذين يحبون مقارنة السعرات الحرارية للوجبات، وغيرها من المعلومات حول السكريات وغيرها.

يتضمن هذا الموقع الرموز التى يصعب إيجادها فى لوحة المفاتيح، ويُستخدم فى العثور على رموز مثل رمز حقوق الطبع والنشر ورمز العلامة التجارية وغيرهم.

إذا كنت تريد مشاهدة أفلام أو مسلسلات فسيقدم لك هذا الموقع تقييمات قصيرة عنها، حتى يسهل عليك مهمه انتقائها.

ينسى الناس فى الكثير من الأحيان الكلمات التى يريدون التعبير بها ولكن هذا الموقع قدم لك حلاً حيث أصبح بإمكانك الآن كتابة وصف الكلمة فى كلمات أو عبارات أو جملة كاملة وسيظهر لك الموقع الكلمات المطابقة لها.

إذا كنت تعانى مشكلة فى الرياضيات فقط أدخلها على هذا الموقع وسيظهر لك حلها.

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يمكنك كتابة كال المستندات والملفات التى تريدها وسيتولى هذا الموقع طباعتها

يخبرك هذا الموقع بالأوقات فى كل مواقع العالم، حتى لا تهدر وقتك فى البحث عن التوقيتات عبر محركات البحث.

ينمى هذا الموقع ثقافتك ويعلمك كيفية القراءة السريعة.

يقوم هذا الوقع بحذف واحد من حساباتك أو كل حساباتك على المواقع المختلفة.

يخبرك هذا الموقع إذا تعرض بريدك الإلكترونى إلى الاختراق.

إذا كان يصعب عليك الوصول إلى موقع ويب معين فقط ضعه على هذا الموقع ليخبرك إذ كان متوقفاً أم لا.

يعد Kiddle محرك بحث للأطفال، بحيث تتميز محتوياته بالأمان ويكون حجم النص والصور المصغرة به مناسب.

يساعدك هذا الموقع فى الخروج من كل الحسابات المفتوحة على جهازك فور الدخول إليه.

دائماً ما ننضغط على زر الموافقة لأى شروط تطبيق دون قراءة ولا واحد منها، ويقدم لك هذا الموقع ملخصًا لتلك الشروط وأهم النقاط لقرائتها بسرعة.