جوجل تعتزم إطلاق Stadia بدقة 4K في نوفمبر وتعلن عن الأسعار

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن فتح باب الطلب الأولي لخدمة البث المباشر للألعاب (استاديا) Stadia، التي قالت إنها سوف تُطلق رسميًا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم مع أكثر من 30 لعبة مما لا يقل عن 21 ناشرًا، بما في ذلك: “إلكترونيكس آرتس” EA، و”تيك- تو إنترأكتيف” Take-Two Interactive.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن حزمة Stadia Founder’s Edition سوف تتوفر بسعر 129.99 دولارًا أمريكيًا، وسوف تمكن المستهلكين من لعب ألعاب الفيديو، مثل: Destiny 2 اعتبارًا من يوم الإطلاق على أي جهاز تقريبًا دون الحاجة لتنزيلها، مما يجعل الوصول إلى ألعاب الفيديو سهلًا كأنه مشاهدة فيديو على يوتيوب.

وتواجه شركة جوجل منافسة من العديد من شركات الألعاب والتقنية، التي كشف بعضها عن عزمها إطلاق خدمات مشابهة لبث الألعاب، لذا فإن عليها أن تُبرهن لصناع الألعاب أن خدمات البث يمكن أن تكون مفيدة ماليًا، حتى مع التعثر في بعض المبادرات السابقة في مجال الألعاب.

ويعتقد محللو التقنية أن هذه الخدمة قد تعزز عوائد استثمارات جوجل الضخمة في البرامج السحابية ومراكز البيانات. وقد قالت الشركة: إن بعض الألعاب سوف تكون مجانية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة، في حين سوف تُباع ألعاب أخرى بأسعار مماثلة لسعر البيع بالتجزئة الحالي. وتشمل عناوين الألعاب التي سوف تُتاح عند الإطلاق: Assassin’s Creed Odyssey، و Mortal Kombat 11، و Final Fantasy XV، و NBA2K.

ورفض (فيل هاريسون) – نائب رئيس جوجل الذي يشرف على خدمة (إستاديا) – الكشف عن شروط الصفقات مع الناشرين. إلا أنه قال في مقابلة: “إنهم يعملون معنا لأنهم يرون الفرصة الطويلة الأجل لجلب الألعاب إلى المزيد من الناس، وإزالة العوائق … من المعادلة”. وأضاف: “على المدى الطويل، سوف يستمتعون بالمزايا الاقتصادية لذلك أيضًا”.

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وقالت جوجل: إن حزمة Stadia Founder’s Edition المحدودة – التي سوف تتوفر في 14 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا – سوف تكون الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستخدمين من خلالها اللعب، عند إطلاق الخدمة في شهر تشرين الثاني/ يناير القادم.

وأوضحت الشركة أن حزمة Founder’s Edition من الخدمة سوف تشمل ما قيمته 300 دولار أمريكي من الأجهزة والألعاب والفوائد. وهي تشمل ثلاثة أشهر على تسمية جوجل (إستاديا برو) Stadia Pro: وحدة خاصة للتحكم بالألعاب، ووحدة بث الوسائط المتعددة (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra لأجهزة التلفاز، والقدرة على إهداء (إستاديا برو) إلى صديق.

وسوف تشمل خدمة (إستاديا برو) – التي سوف تتوفر بسعر 9.99 دولارات أمريكية شهريًا، على ألعاب مجانية، وأخرى متاحة بسعر مُخفَّض، وذلك حسب ما قالت جوجل. وهي لا تزال غير متاحة للبيع حتى الآن.

وقالت جوجل أيضًا: إن حزمة (إستاديا بيس) Stadia Base – وهي خدمة منفصلة مجانية، سوف تُطلق خلال العام القادم – سوف تبث الألعاب بدقة تصل إلى 1080p، مقارنةً بخدمة (إستاديا برو) التي سوف تبث الألعاب بدقة 4K.