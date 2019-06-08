كاسبرسكي تدعو الشركات الناشئة لتنمية فرص الأعمال في قطاع…

أطلقت كاسبرسكي لاب مبادرة جديدة ترمي إلى تعزيز التعاون مع الشركات الناشئة العاملة في الابتكار بالمجالات التقنية، والمساعدة في تسريع النمو، وإيجاد فرص جديدة للأعمال التجارية.

وقالت الشركة: إنه يمكن للشركات النامية العاملة على مشاريع متقدمة ذات علاقة بالأمن الإلكتروني، من جميع أنحاء العالم، الانضمام إلى مبادرة (برنامج الابتكارات المفتوحة)، للوصول إلى منظومة شركاء قنوات التوزيع التابعة للشركة، إلى جانب قاعدة عملائها العالمية الضخمة، وخبرتها الواسعة والرائدة في هذا المجال.

وأوضحت كاسبرسكي لاب أن الشركات الناشئة سوف تتمكن عبر المشاركة في البرنامج من توسعة قاعدة عملائها المحتملين توسعة كبيرة، بفضل انضمامها إلى علامة تجارية عالمية مشهود لها على نطاق واسع في قطاع الأمن الإلكتروني. وسوف تستفيد كاسبرسكي لاب، بدورها، أيضًا من هذا التعاون عبر تعزيز محفظتها بمنتجات وتقنيات مبتكرة؛ لتقديم حلول أسرع وأفضل، تلبي احتياجات العملاء في هذا المجال الحيوي.

وللانضمام إلى البرنامج، تُوجه الدعوة إلى الشركات المرشحة كي تشارك في تحدٍّ وضعته كل من كاسبرسكي لاب وشركة (بيبا فنتشر بارتنرز). وقد صُمم هذا التحدي خصيصًا لتلك الشركات التي تعمل في مشاريع متقدمة، في مجالات تلامس الأمن الإلكتروني، وتتضمن النقل وإنترنت الأشياء الصناعية، ومكافحة الاحتيال، والبلوك تشين.

وينبغي للشركات الناشئة المشارِكة في التحدي أن توضح الطريقة التي يمكن لمنتجاتها وتقنياتها أن تحل بها مشكلات استخدام ملحّة في الأمن الإلكتروني. وسوف يقيِّم خبراء – أثناء عملية الاختيار – استعداد الشركات الناشئة لتطوير أعمالها بسرعة، علاوة على مدى اهتمامها بالتعاون مع كاسبرسكي لاب؛ لتحسين صورة الأمن الإلكتروني حول العالم.

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وقالت كاسبرسكي لاب: إن اختيار أفضل المشاريع سيكون لتحقيق التكامل التقني مع منتجات كاسبرسكي لاب؛ كي تصبح جزءًا من محفظة الشركة من المنتجات والحلول التي يُروَّج لها في جميع أنحاء العالم. وسوف تحصل هذه الشركات الناشئة كذلك على توجيهات تقنية وتجارية، في حين سوف يتاح المجال أمامها للوصول إلى شركاء كاسبرسكي لاب في قنوات التوزيع التابعة لها، كالموزعين والبائعين، فضلًا عن العملاء القائمين والمحتملين، عبر فِرق الشركة العاملة في المبيعات، وما قبل المبيعات، كما ستكون قادرة على التعاون مع مكتب الأبحاث والتطوير التابع للشركة، والتوسع عالميًا في كل منطقة توجد للشركة فيها أعمال تجارية.

وبهذه المناسبة، أعرب (فيتالي مزوكوف) – رئيس قسم التحقق لدى كاسبرسكي لاب – عن سروره بدعوة الشركات الناشئة البارزة “للمشاركة في برنامجنا الخاص بالتحدي الأمني الإلكتروني”، وهو يرى أن البرنامج “فرصة هائلة تحظى بها الشركات النامية لتطوير مشاريعها، وقهر المصاعب التي تواجهها في السوق العالمية”، وقال: “إننا مهتمون بصفتنا شركة عالمية للأمن الإلكتروني، بإيجاد حلول متقدمة، تلبي احتياجات مختلف القطاعات، ولذلك فإننا نسعى – عبر مضافرة الجهود ودمج أفضل الحلول مع تقنياتنا – إلى الجمع بين القيم الخاصة بإستراتيجيات الأمن الإلكتروني لصالح العملاء الحاليين والمستقبلين، ورفع هذه القيم إلى الحد الأقصى. وتحرص كاسبرسكي لاب على اكتشاف التقنيات الأكثر تقدمًا وإحداثًا للتغيير، وتعمل على التحقق من صحتها وتعزيزها، لدعم التحول الرقمي لعملائنا”.

من جهته، قال (ألبيرتو راتي) – شريك الإدارة لدى “بيبا فنتشر بارتنرز”: إن الأمن الإلكتروني يشكل “موضع الاهتمام الأول” لمعظم المديرين التنفيذيين، مشيرًا إلى تأثر كل من البنى التحتية الحرجة، والنقل، والصناعات المتصلة، والاقتصاد الناشئ القائم على العملات الرقمية، بالتهديدات الإلكترونية، وأضاف: “تدرك كاسبرسكي لاب ذلك، وتحرص على تقديم أفضل الحلول الواعدة لمحاربة هذه التهديدات، ونحن فخورون بأن نكون شريكًا لها في مساعيها الرامية للعثور على أفضل الشركات الناشئة، والتحقق من منتجاتها، وبناء حلول فعالة للتصدي للتهديدات العالمية”.

ومن المقرر أن ينتهي تحدي الشركات الناشئة بيوم تجريبي يُقام في 19 أيلول/ سبتمبر المقبل في مدينة ميلان الإيطالية. وخلال هذا الحدث، سوف يقدم رواد الأعمال الذين يقع عليهم الاختيار، مشاريعهم لتجري مراجعتها من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء من كاسبرسكي لاب. وقد فُتح باب المشاركة أمام الشركات والشركات الناشئة، التي قطعت شوطًا في ترسيخ نفسها، وأصبح لديها كيان أو منتج، أو نموذج أولي، بجانب عدة صفقات موقَّعة، أو برامج تجريبية مستمرة.

ويمكن للمعنيين زيارة الرابط لمزيد من التفاصيل، والتقدم للمشاركة في التحدي، علمًا بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات عبر الإنترنت هو يوم 28 تموز/ يوليو 2019.