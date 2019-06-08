تكنولوجيا: فيديو.. تعرف على الجيل الجديد من مركبات حمل الصواريخ الأوروبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى ضمان الوصول إلى الفضاء بشكل آمن، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال دعم تطوير مركبات حمل الصواريخ والكبسولات الفضائية الجديدة أو مركبات الإطلاق، لذا أعلنت مؤخرًا عن الجيل الجديد من مركبات العام المقبل وهما Vega-C وAriane 6. Advertisements ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، فإن Vega-C هو نسخة محسنة من مركبة Vega الحالية مع زيادة الطاقة والقدرة. كما أن Ariane 6، فهى مركبة الرافعات الثقيلة المقبلة في أوروبا، والتي ستحل محل Ariane 5، وتزامنًا مع إعداد جيل جديد من منصات الإطلاق، تعمل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أيضًا على تطوير أول مركبة فضائية يمكن إعادة استخدامها، وهي Space Rider، والتي ستطير على متن سفينة Vega-C.

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