شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الساعة الذرية للفضاء السحيق وإيه استخداماتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سترسل"ناسا" تقنية جديدة إلى الفضاء في 22 من يونيو الجارى، ستغير الطريقة التي يتم بها نقل مركبة الفضاء وتؤثر أيضًا على مهمة وصول رواد فضاء إلى المريخ وما وراءه، إنها الساعة الذرية للفضاء السحيق "Deep Space Atomic Clock"، التي بناها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، فإن هذه الساعة عبارة عن تطور تكنولوجي من شأنه مساعدة المركبة الفضائية على التنقل بشكل مستقل عبر الفضاء السحيق، حيث سيتم اختبار الأداة في مدار الأرض لمدة عام، بهدف الاستعداد للبعثات المستقبلية إلى عوالم أخرى.

ونقدم معلومات أساسية يجب معرفتها حول ساعة الفضاء السحيق الذرية التابعة لناسا:



ساعة ذرية للفضاء السحيق

- تعمل مثل الـ GPS فى الفضاء

الساعة الذرية للفضاء السحيق هي مجموعة من الساعات الذرية التي تتفاعل معها كل يوم على هاتفك الذكي، حيث تعمل الساعات الذرية على متن الأقمار الصناعية على تمكين تطبيق GPS الخاص بهاتفك من الوصول من النقطة أ إلى النقطة ب من خلال حساب مكان وجودك على الأرض، بناءً على الوقت الذي تستغرقه الإشارة في الانتقال من القمر الصناعي إلى هاتفك.

لكن المركبة الفضائية لا تملك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمساعدتها في العثور على طريقها في الفضاء السحيق ولكن بدلاً من ذلك، تعتمد فرق التنقل على الساعات الذرية على الأرض لتحديد بيانات الموقع.

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وكلما ابتعدنا عن الأرض، كلما طالت مدة هذه الاتصالات، لذلك تعد الساعة الذرية للفضاء السحيق أول ساعة ذرية مصممة للطيران على متن مركبة فضائية تتجاوز مدار الأرض، ما يحسن العملية بشكل كبير ويرشدها إلى موقعها ببساطة كما يعمل الـGPS على الأرض.



- تساعد المركبة الفضائية على التنقل بشكل مستقل - تساعد المركبة الفضائية على التنقل بشكل مستقل نتنقل اليوم في الفضاء السحيق باستخدام هوائيات "انتينا" عملاقة على الأرض لإرسال إشارات إلى المركبة الفضائية، التي ترسل هذه الإشارات إلى الأرض، فإن الساعات الذرية على الأرض تقيس الوقت الذي تستغرقه الإشارة للقيام بهذه الرحلة ثنائية الاتجاه.

وعندها فقط يمكن للملاحة البشرية على الأرض استخدام هوائيات كبيرة لإخبار المركبة الفضائية أين هي وأين تذهب، ولكن إذا كنا نريد أن يستكشف البشر النظام الشمسي، فنحن بحاجة إلى طريقة أفضل وأسرع لرواد الفضاء على متن مركبة فضائية لمعرفة مكانهم، من الناحية المثالية دون الحاجة إلى إرسال إشارات إلى الأرض.

من شأن الساعة الذرية للفضاء السحيق على متن مركبة فضائية أن تسمح لها باستقبال إشارة من الأرض وتحديد موقعها على الفور باستخدام نظام الملاحة على متن المركبة وبشكل مستقل.

- تفقد ثانية واحدة فقط في 9 ملايين سنة

يجب أن تكون أي ساعة ذرية دقيقة بدرجة لا تصدق لاستخدامها في هذا النوع من التنقل، يمكن أن تعني الساعة التي يتم إيقافها حتى ثانية واحدة فقدان الأميال عن الطريق، ولكن خلال الاختبارات أثبتت الساعة الذرية للفضاء العميق أنها أكثر استقرارًا بنسبة 50 مرة من الساعات الذرية على الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وإذا تمكنت المهمة من إثبات هذا الاستقرار في الفضاء، فستكون واحدة من أكثر الساعات دقة في الكون، حيث إنها تفقد ثانية واحدة كل 9 ملايين سنة.

- سيتم إطلاقها على صاروخ SpaceX Falcon Heavy

تطير الساعة الفضائية على متن قمر Orbital Test Bed، والذي يطلق على صاروخ SpaceX Falcon Heavy مع حوالي عشرين من الأقمار الصناعية الأخرى من المؤسسات الحكومية والعسكرية والبحثية.

وسيكون الإطلاق في 22 يونيو 2019 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.