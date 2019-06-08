شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على طريقة Shazam.. أمازون تطرح ميزة البحث بالصور عن الملابس داخل تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترغب شركة أمازون فى أن تصبح وجهتك المفضلة للأزياء، لذا فهى تستثمر فى التكنولوجيا اللازمة لتسهيل التسوق، وحديثًا كشفت الشركة الأمريكية عن StyleSnap، وهى ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتوجد فى تطبيقها، وتتيح للعملاء تحميل صورة لملابس معينة، وبعد ذلك يتم البحث لعناصر مماثلة لها داخل الموقع وتقديم اقتراحات إلى العميل.



خدمة امازون

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" تم إطلاق هذه التقنية فى مؤتمرMARS 2019، حيث قال "جيف ويلكه" الرئيس التنفيذى للمستهلكين فى جميع أنحاء العالم إن بساطة تجربة العملاء تتناقض مع تعقيد التكنولوجيا التى تقف وراءها.

وأمازون ليست أول شركة تقدم ميزة بحث من هذا النوع، إذ تمتلك كل من Asos وWayfair وTarget أدوات مماثلة لكن التكنولوجيا لا تزال فى بدايتها، وتشير التقارير إلى أن ميزة StyleSnap ستستخدم "التعلم العميق" و"رؤية الكمبيوتر" للتعرف على قطع الملابس فى صورة.

وهذا يعنى أنها ستكون قادرة على اكتشاف التشابه فى الأنماط والأشكال المختلفة، مثل الفساتين المناسبة والقمصان وغيرها من القطع.