شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة بنظام تشغيل iPadOS.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت أبل مزايا جديدة بنظام التشغيل الخاص بأجهزة الأيباد التى تغير من طريقة استخدامك له، فى محاولة لجذب المستخدمين وتشجيعهم على استخدام الجهاز اللوحى، بعد سيطرة الهواتف الذكية على سوق الأجهزة الذكية خلال السنوات الماضية، وفيما يلى أهم مزايا هذا النظام:

إضافات جديدة للشاشة الرئيسية:

مع النظام الجديد لـ ipadOS، أصبحت شبكة التطبيقات أقوى، ما يجعلك تتكيف معها بسهولة، كما تتيح لك ميزة "pin" تثبيت التطبيقات التى تفضلها.

أضافت أبل دعم "Split View" داخل التطبيقات، هذا يعنى أنه يمكنك عرض وثيقتين من نفس التطبيق جنبًا إلى جنب " side by-side"، مثل ملاحظتين مختلفتين أو رسالتين بريد إلكترونى مختلفتين أو ملفين PDF أو Word.

قدمت أبل App Exposé، والذى يمنحك عرضًا سريعًا لجميع الملفات المفتوحة داخل تطبيق واحد، فإذا كان لديك الكثير منها، فيمكنك التبديل بينها بسرعة.

يدعم iPadOS الآن وجود ماوس، وهى الميزة التى قد يجدها هناك الكثير من الأشخاص مفيدة، خاصة إذا واجه الأيباد بعض البطء فى التحكم بالشاشة اللوحية.

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كان تطبيق ملفات iPad دائمًا محرجًا بسبب اتباعه لنظام iOS، لكن الآن يحصل على بعض التحديثات المهمة فى iPadOS، حيث تمت إضافة طريقة عرض عمودية جديدة تشبه الطريقة المستخدمة فى نظام التشغيل macOS، والأهم من ذلك أنها تدعم تصفح الـUSB والأقراص الصلبة والقدرة على الاتصال الشبكي، ما يسهل استخدام أجهزة iPad فى بيئة العمل.

طورت أبل متصفح الويب "Safari" ليناسب نظام تشغيل ipadOS، ليتم تشغيله أخيرًا بشكل جيد مع تطبيقات الويب، مع وجود download manager، كما أن هناك أيضًا 30 اختصارًا جديدًا للوحة المفاتيح من أجل Safari فقط، بالإضافة إلى تحسين إدارة علامات التبويب.

تتيح لك هذه الميزة، التى تدعى Sidecar، استخدام iPad الخاص بك كشاشة أساسية، وأيضًا كـ لوح رسم عند دمجه مع Apple Pencil، ومن المفترض أن يجذب هذا المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة iPad الخاصة بهم فى الرسم والتخطيط.

قدمت أبل أخيرًا ميزة QuickPath، إلى iOS 13 وiPadOS، والتى ستكون مفيدة بشكل خاص على أجهزة iPad، حيث إن الجمع بين لوحة المفاتيح المصغرة الجديدة وQuickPath من شأنه أن يجعل الكتابة أسهل وبسرعة دون الحاجة إلى اللجوء إلى لوحة مفاتيح كبيرة.

ستكون قادرًا على شراء وتنزيل أنواع وأشكال متنوعة ومختلفة من الخطوط عبر متجر App Store لاستخدامها فى المستندات والصور على جهازك اللوحي.

أصدرت أبل الميزة التى ينتظرها الجميع، وهى الوضع المظلم الذى يتيح لك استخدام الجهاز لوقت أطول دون أن يؤثر ذلك على العين.