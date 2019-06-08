تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

لقاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية...