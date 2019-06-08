شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المثليون يشنون حملة على يوتيوب والشركة تستجيب.. اعرف تفاصيل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال موقع يوتيوب الإعلانات بقناة "ستيفن كراودر" المعادية للمثليين، وذلك بعد أن استمر الهجوم عليه وشن حملة ضده بسبب محتوى القناة المضاد للمثلية.

وبدأت الأزمة عندما قام مقدم البرامج المثلى "كارلوس مازا" بتفصيل الإساءة المستمرة التي واجهها من "اليوتيوبر" ستيفن كراودر، الذي لديه أكثر من 3.8 مليون مشترك على المنصة، ولكن رد اليوتيوب جاء بأن الانتقادات كانت مثالًا للجدل وليس المضايقة.

ولكن يوتيوب تراجع عن موقفه فيما بعد، معلنًا إنه سيعلق الإعلانات من القناة حتى يزيل كراودر رابطًا يدور حوله جدل، وقالت الشركة إنها توصلت إلى هذا القرار بعد أن قررت أن قناة كراودر اخترقت قواعد مجتمع يوتيوب.

وأوضح يوتيوب أيضًا أن القناة قد انتهكت سياسات برنامج الشركاء، على الرغم من أن الشركة لم تذكر السياسات المحددة التي انتهكتها.

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وتنص إرشادات يوتيوب على أنه يحظر "المحتوى الذي يتم نشره بشكل متعمد من أجل إذلال شخص ما أو تقديم تعليقات أو مقاطع فيديو شخصية ضارة أو سلبية عن شخص آخر أو تحريض الآخرين على مضايقة أو تهديد الأفراد على يوتيوب أو إيقافه".

كما تحظر سياسة خطاب الكراهية المحتوى المروج للعنف أو الكراهية ضد الأفراد أو المجموعات لخصائص تشمل العرق والتوجه الجنسي.

وينص الموقع على أنه لا يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الصور النمطية التي تحرض على الكراهية أو تروج لها، سواء كان ذلك عن طريق الكلام أو النص أو الصور.