تكنولوجيا: قبل امتحانات الثانوية العامة.. 5 تطبيقات هتساعدك على المذاكرة والتركيز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يفصلنا سوى ساعات قليلة عن بداية امتحانات الثانوية العامة، التى يسعى الطلاب خلالها لتقليل استخدام الهاتف أو منعه من الأساس من أجل التركيز فى المذاكرة، ولكن ما تحاول منعه عنك من الممكن أن يوفر لك تطبيقات تساعدك أن توقف إدمان الهاتف بالإضافة إلى تنظيم وقتك، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه التطبيقات





Alarmy

كلنا نعانى من مشكلة غلق المنبهات أو تعديل الميعاد من أجل النوم لفترة أطول ولكن هذا التطبيق يرفض هذا تماماً فلن يصمت أبداً أو يتوقف عن إزعاجك بنغمته العالية، إلا عندما تحل مسألة حسابية، أو تلتقط صورة ليتأكد من استيقاظك.





Todait App

من أفضل التطبيقات التى تساعد الطلاب على تنظيم وقتهم وتعلم كيفية إدارة الوقت وإنجاز الكثير من المواد فى وقت قصير، فقط عليك إدخال الوقت الذى حددته لكل مادة وإنشاء خطة للمذاكرة، وسيوفر لك التطبيق إمكانية إجراء تعديلات للخطة التى وضعتها من أجل ضمان استغلال جيد للوقت.

Keep me out

إن كنت لا تستطيع السيطرة على نفسك وإغلاق هاتفك سيساعدك هذا التطبيق فى حل المشكلة، فكل ما عليك فعله هو ضبط الوقت الذى تريد المذاكرة فيه وسيقوم التطبيق بإغلاق الهاتف تماماً والسماح فقط بوصول المكالمات، وبالتالى لن تستطيع فتح أى تطبيق أو استخدام الهاتف إلا بعد أن تنتهى المدة التى حددتها.





Stay Focused

يساعدك هذا التطبيق الذى يستخدمه نصف مليون شخص حول العالم على تقليل إدمانك للهاتف وهذا من خلال بعض المميزات التى يوفرها لك، والمتمثلة فى حظر التطبيقات تماماً حتى لا تقع فريسة لها، وإضافة نص تحفيزى على الشاشة المانعة لاستخدام التطبيقات.





Forest: Stay focused

يتميز هذا التطبيق بفكرته الجديدة التى تمنعك من استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات التى تلتهم وقتك وهذا عن طريق تحديد الوقت الذى تريد الابتعاد فيه عن الهاتف ونوع الشجرة التى تريد غرسها، وستبدأ الشجرة بالنمو حتى إن كانت الشاشة مغلفة ولكن فور خروجك من التطبيق قبل انتهاء المدة المحددة فستموت الشجرة وستفشل فى بناء غابتك.