كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “MacOS Catalina” من أبل يوفر خيار “Auto Dark Mode”

متابعة-سنيار: عندما قدمت شركة Apple وضع Dark Mode على مستوى النظام في MacOS Mojave ، لم يكن هناك خيار لتشغيله وإيقافه تلقائيا، وجاءت المساعدة في شكل تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

في Catalina، الإصدار الرئيسي التالي من macOS، قامت Apple بتصحيح ذلك من خلال إضافة خيار Auto Dark Mode.

ووفقا لـ” 9to5Mac”، سيكون الخيار متاحا في تفضيلات النظام ، حيث ستتمكن من اختيار مظهر سطح المكتب الخاص بك ليكون إما فاتح أو مظلم أو تلقائي، وبمجرد اختيار “تلقائي”، ستصبح عناصر التصميم المختلفة لسطح المكتب تلقائيا أكثر قتامة في المساء، وأقل قتامة في الصباح.

ومع Catalina، تجلب Apple سطح مكتب ديناميكي جديد بالكامل يعرض جزيرة Santa Catalina في كاليفورنيا، وسيكون متاحا في الخريف المقبل.