كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حظر “Huawei” من تثبيت تطبيقات “Facebook” مسبقا على هواتفها

متابعة-سنيار: وفقا لوكالة رويترز، قامت شركة Facebook بحظر “Huawei” من تثبيت تطبيقاتها مسبقا على هواتفها، وذلك استمرارا للضغط الذي تمارسه الشركات الأمريكية على Huawei منذ أن وضعت التكنولوجيا الصينية في “قائمة الكيانات المخيفة” التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.

ويمتد الحظر، الذي تم تأكيده بواسطة Facebook، أيضا إلى WhatsApp و Instagram، وكلاهما مملوك لعملاق الوسائط الاجتماعية.

وقالت فيسبوك لرويترز إن العملاء الذين لديهم بالفعل هواتف هواوي سيظلون قادرين على استخدام تطبيقاتها وتلقي التحديثات، ولكن لن تتمكن الهواتف الجديدة من تثبيت تطبيقات فيسبوك وواتساب وأنستغرام مسبقا.

ويعد قرار الشركة الأمريكية الضربة الأحدث لشركة التكنولوجيا الصينية التي تكافح من أجل الحفاظ على نشاطها التجاري في مواجهة حظر تفرضه الولايات المتحدة عليها ما يمنعها من شراء قطع الغيار والبرمجيات الأمريكية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى الحد من مبيعات شركة هواوي تكنولوجيز التي كانت الهواتف الذكية أكبر مصادر إيراداتها في العام الماضي.

Advertisements

وكانت جوجل قد قررت، في وقت سابق، وقف تزويد هواتف هواوي بتطبيقاتها على أندرويدن وسيتم التنفيذ بعد انتهاء مهلة مدتها 90 يوما قررتها الحكومة الأمريكية.

وبينما لن يسري قرار جوجل على الهواتف الموجودة في الأسواق حاليا أو التي لم يتم شحنها أو حتى بعض الهواتف التي لم تُصنع بعد، فإن حظر فيسبوك سينطبق على أي هاتف مباشرة طالما لم يغادر المصنع بعد، وفقا لما نقلته رويترز عن مصدر مطلع.

وسيظل بإمكان مشتري طرازات هواتف هواوي الحالية التي ستطرح بدون تطبيقات فيسبوك تنزيلها من متجر “بلاي ستور” بيد أن الوصول إلى بلاي ستور نفسه لن يصبح ممكنا إذا ما استمر حظر جوجل.