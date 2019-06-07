شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة من قمر صناعى تكشف الانبعاثات الناتجة لبقايا "سوبرنوفا" عن قرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن علماء الفلك من خلال تحليل البيانات الأرشيفية من القمر الصناعي Suzaku X-ray، من التوصل إلى معلومات مهمة فيما يتعلق بالانبعاثات الحرارية وغير الحرارية من بقايا السوبرنوفا MSH 15-56، فإن السوبرنوفا أو ما يسمى بالمستعر هو مرحلة انفجار النجم.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، توفر نتائج الدراسة التى أجريت من خلال بيانات الأقمار الصناعية صورة موضحة يمكن أن تكون مفيدة في تعزيز المعرفة حول بقايا هذه المستعرات المركبة SNRs الموجودة في مجرة درب التبانة.

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صورة بقايا السوبرنوفا

ويقع MSH 15-56 على بعد حوالي 13400 سنة ضوئية، وهو عبارة عن بقايا سوبرنوفا مركبة SNR، وبالنظر إلى أن عمليات رصد الأشعة السينية لديها القدرة على الكشف عن معلومات مفصلة حول SNRs المركبة، قرر فريق من علماء الفلك بهولندا، إجراء دراسة حول MSH 15-56 باستخدام البيانات المقدمة من القمر الصناعى Suzaku للأشعة السينية.

وقد سمح لهم تحليل البيانات بالتحقيق في طبيعة الانبعاثات، وتم العثور على انبعاث حراري وغير حراري من الحافة الجنوبية الغربية لـ MSH 15-56 أثناء تحليل بيانات القمر الصناعى.