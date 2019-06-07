شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تحول 40% من سيارات الأجرة إلى أخرى كهربائية بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم الحكومة الهندية مطالبة شركات توصيل الركاب الخاصة بتحويل 40% من سياراتها إلى أخرى كهربائية بحلول عام 2026.
وفقًا للمصادر والوثائق التي تم الحصول عليها من الاجتماعات، ستأمر السلطات الشركات بالتحول نحو السيارات الكهربائية تدريجيًا، بحيث تصبح نسب الاعتماد على السيارات الكهربائية نحو 2.5٪ بحلول عام 2021 و5٪ بحلول عام 2022 و 10٪ بحلول عام 2023 ، و 40٪ بحلول عام 2024.
ووفقا لموقع Thenextweb الهولندى، من الممكن أن تشترط الحكومة بأن جميع السيارات التي تباع لأغراض تجارية بعد أبريل 2026 يجب أن تكون كهربائية، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك القاعدة على الدراجات البخارية والدراجات الجديدة التى تستخدمها شركات التجارة الإلكترونية من بداية 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الهند تحول 40% من سيارات الأجرة إلى أخرى كهربائية بحلول 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.