شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تحول 40% من سيارات الأجرة إلى أخرى كهربائية بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم الحكومة الهندية مطالبة شركات توصيل الركاب الخاصة بتحويل 40% من سياراتها إلى أخرى كهربائية بحلول عام 2026.

وفقًا للمصادر والوثائق التي تم الحصول عليها من الاجتماعات، ستأمر السلطات الشركات بالتحول نحو السيارات الكهربائية تدريجيًا، بحيث تصبح نسب الاعتماد على السيارات الكهربائية نحو 2.5٪ بحلول عام 2021 و5٪ بحلول عام 2022 و 10٪ بحلول عام 2023 ، و 40٪ بحلول عام 2024.

ووفقا لموقع Thenextweb الهولندى، من الممكن أن تشترط الحكومة بأن جميع السيارات التي تباع لأغراض تجارية بعد أبريل 2026 يجب أن تكون كهربائية، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك القاعدة على الدراجات البخارية والدراجات الجديدة التى تستخدمها شركات التجارة الإلكترونية من بداية 2023.